不想打了？ 俄軍裝甲車開進地雷區 車毀後駕駛席地而坐

俄軍在受損的裝甲車旁席地而坐。（圖擷取自推特）

2022/10/13 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄羅斯軍隊在戰爭期間派出戰車大軍，但最終都成為烏克蘭武裝部隊的戰果之一，推特流出一段俄羅斯MT-LB裝甲車衝過放滿地雷的路上，最終整輛裝甲車被炸毀的影片。

「烏克蘭武器追蹤站」在推特PO出一段影片，可以看到影片中的道路上放了兩排TM-62 反戰車地雷，1輛俄軍MT-LB裝甲車轉彎後直接衝向地雷，裝甲車最後壓到了地雷發生大爆炸，最終裝甲車冒出白煙，車內的士兵從裝甲車上逃開，在旁邊席地而坐。

請繼續往下閱讀...

「烏克蘭武器追蹤站」在推文中表示「1名俄羅斯MT-LB裝甲車司機，他的視力顯然非常有限，直接開向TM-62反坦克地雷，最終這個結果並不意外。」

#Ukraine: A Russian MT-LB driver, apparently with very limited vision, drove into a row of TM-62 anti-tank mines. The result is as expected. pic.twitter.com/Efp9ML2txu — ???????? Ukraine Weapons Tracker （@UAWeapons） October 12, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法