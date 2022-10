不想打了？ 俄軍裝甲車開進地雷區 車毀後駕駛席地而坐

2022/10/13 15:33

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄羅斯軍隊在戰爭期間派出戰車大軍,但最終都成為烏克蘭武裝部隊的戰果之一,推特流出一段俄羅斯MT-LB裝甲車衝過放滿地雷的路上,最終整輛裝甲車被炸毀的影片。

「烏克蘭武器追蹤站」在推特PO出一段影片,可以看到影片中的道路上放了兩排TM-62 反戰車地雷,1輛俄軍MT-LB裝甲車轉彎後直接衝向地雷,裝甲車最後壓到了地雷發生大爆炸,最終裝甲車冒出白煙,車內的士兵從裝甲車上逃開,在旁邊席地而坐。

「烏克蘭武器追蹤站」在推文中表示「1名俄羅斯MT-LB裝甲車司機,他的視力顯然非常有限,直接開向TM-62反坦克地雷,最終這個結果並不意外。」

#Ukraine: A Russian MT-LB driver, apparently with very limited vision, drove into a row of TM-62 anti-tank mines. The result is as expected. pic.twitter.com/Efp9ML2txu