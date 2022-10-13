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    不想打了？ 俄軍裝甲車開進地雷區 車毀後駕駛席地而坐

    俄軍在受損的裝甲車旁席地而坐。（圖擷取自推特）

    俄軍在受損的裝甲車旁席地而坐。（圖擷取自推特）

    2022/10/13 15:33

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄羅斯軍隊在戰爭期間派出戰車大軍，但最終都成為烏克蘭武裝部隊的戰果之一，推特流出一段俄羅斯MT-LB裝甲車衝過放滿地雷的路上，最終整輛裝甲車被炸毀的影片。

    「烏克蘭武器追蹤站」在推特PO出一段影片，可以看到影片中的道路上放了兩排TM-62 反戰車地雷，1輛俄軍MT-LB裝甲車轉彎後直接衝向地雷，裝甲車最後壓到了地雷發生大爆炸，最終裝甲車冒出白煙，車內的士兵從裝甲車上逃開，在旁邊席地而坐。

    「烏克蘭武器追蹤站」在推文中表示「1名俄羅斯MT-LB裝甲車司機，他的視力顯然非常有限，直接開向TM-62反坦克地雷，最終這個結果並不意外。」

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