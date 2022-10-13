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    馬斯克提烏俄和平方案 看板被烏國民眾拆除

    烏國民眾正在移除馬斯克的看板。（圖擷取自推特）

    烏國民眾正在移除馬斯克的看板。（圖擷取自推特）

    2022/10/13 13:18

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，世界首富、特斯拉與SpaceX公司創辦人馬斯克日前在推特提出烏俄和平方案投票，卻引發烏克蘭政治人物與全世界的網友怒轟，推特也流傳一段敖德薩民眾拆除馬斯克的看板影片。

    東歐網媒《NEXTA》在推特PO出一段影片，可以看到影片中有名工人正在作業中，影片中的看板有馬斯克的照片，他以淺藍色的帆布覆蓋馬斯克的臉，該帳號在推文中表示「為了感謝馬斯克對烏克蘭發表的言論，他在敖德薩的照片被去除了。」

    馬斯克除了先前建議烏克蘭放棄克里米亞和保持中立換取和平，他也對台海情勢問題提出解決方法，就是讓北京取得對台灣的部分控制權，在台灣設置特別行政區，遭到我國各界人士抨擊。

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