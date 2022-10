馬斯克提烏俄和平方案 看板被烏國民眾拆除

2022/10/13 13:18

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,世界首富、特斯拉與SpaceX公司創辦人馬斯克日前在推特提出烏俄和平方案投票,卻引發烏克蘭政治人物與全世界的網友怒轟,推特也流傳一段敖德薩民眾拆除馬斯克的看板影片。

東歐網媒《NEXTA》在推特PO出一段影片,可以看到影片中有名工人正在作業中,影片中的看板有馬斯克的照片,他以淺藍色的帆布覆蓋馬斯克的臉,該帳號在推文中表示「為了感謝馬斯克對烏克蘭發表的言論,他在敖德薩的照片被去除了。」

馬斯克除了先前建議烏克蘭放棄克里米亞和保持中立換取和平,他也對台海情勢問題提出解決方法,就是讓北京取得對台灣的部分控制權,在台灣設置特別行政區,遭到我國各界人士抨擊。

A photo of Elon #Musk, which was posted as a sign of gratitude for his support of #Ukraine, is being removed in #Odesa. pic.twitter.com/ZjljZjhEWh