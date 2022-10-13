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    被動員俄軍3日後馬上投降 自白：只給步槍沒有食物與訓練

    幾名投降俄軍在鏡頭前自白。（圖擷取自推特）

    幾名投降俄軍在鏡頭前自白。（圖擷取自推特）

    2022/10/13 11:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，自俄羅斯總統普廷頒布「部分動員令」後，引發俄羅斯境內巨大反彈，推特流出1段5名俄羅斯士兵主動走到烏克蘭檢查站投降，事後在鏡頭前自白的影片。

    推特帳號「@wartranslated」PO出一段影片，可以看到影片中最左邊的士兵在鏡頭前講述，他在9月27日被「部分動員令」徵召後，就被從伊萬諾沃（IVANOVO）派往別爾哥羅德（Belgorod），接著在別爾哥羅德定居點被整合為一個單位，凌晨2點後出發至烏克蘭前線的某處壕溝。

    該士兵繼續抱怨，他們在壕溝內只有一把步槍和聽到一天數次的砲擊，沒有食物和水就這樣過了兩天，到第三天還下起雨，壕溝內水深及腰，許多俄軍都逃走了，他與同袍們嘗試從原路走回，結果遇到烏克蘭檢查站，便就地投降了。

    該帳號在推文中表示「這些士兵在9月27日被動員，沒有任何的訓練與補給，他們的軍旅生活3天後就在斯瓦托夫（Svatove）結束了，幸運的是他們在離開的路上遇到了烏克蘭檢查站，並在那裡投降了。」

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