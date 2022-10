被動員俄軍3日後馬上投降 自白：只給步槍沒有食物與訓練

2022/10/13 11:44

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,自俄羅斯總統普廷頒布「部分動員令」後,引發俄羅斯境內巨大反彈,推特流出1段5名俄羅斯士兵主動走到烏克蘭檢查站投降,事後在鏡頭前自白的影片。

推特帳號「@wartranslated」PO出一段影片,可以看到影片中最左邊的士兵在鏡頭前講述,他在9月27日被「部分動員令」徵召後,就被從伊萬諾沃(IVANOVO)派往別爾哥羅德(Belgorod),接著在別爾哥羅德定居點被整合為一個單位,凌晨2點後出發至烏克蘭前線的某處壕溝。

該士兵繼續抱怨,他們在壕溝內只有一把步槍和聽到一天數次的砲擊,沒有食物和水就這樣過了兩天,到第三天還下起雨,壕溝內水深及腰,許多俄軍都逃走了,他與同袍們嘗試從原路走回,結果遇到烏克蘭檢查站,便就地投降了。

該帳號在推文中表示「這些士兵在9月27日被動員,沒有任何的訓練與補給,他們的軍旅生活3天後就在斯瓦托夫(Svatove)結束了,幸運的是他們在離開的路上遇到了烏克蘭檢查站,並在那裡投降了。」

These mobiks were mobilised on 27 September and already 3 days later ended up in the trenches at Svatove, without any training or supplies. They were lucky to have stumbled upon a Ukrainian checkpoint on their way out, where they were able to surrender. pic.twitter.com/ItCseCNBLF