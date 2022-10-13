白俄參戰烏俄戰爭？ 烏軍事專家分析可能性

烏克蘭軍事分析專家日丹諾夫認為，白俄軍隊戰力孱弱且士氣低落，且不願與烏克蘭作戰。圖為白俄羅斯總統盧卡申科校閱軍隊。（美聯社）

2022/10/13 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）10日宣布，將與俄羅斯組建聯合軍事部隊，令外界擔心，白俄羅斯是否會介入烏俄戰爭。烏克蘭軍事分析專家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）認為，白俄軍隊戰力孱弱且士氣低落，不願與烏克蘭作戰；白俄羅斯分析人士卡巴列維奇（Valery Karbalevich）指出，目前白俄菁英與民眾都還沒準備好參與這場難以理解的戰爭。

根據《美聯社》報導，盧卡申科表示，與俄羅斯合組的聯合部隊是防禦性質，他也聲稱基輔當局正在密謀攻擊白俄。白俄羅斯國防部長赫列寧（Viktor Khrenin）也強調，白俄羅斯並不想打仗，奉勸烏克蘭不要挑釁白俄羅斯。

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在白俄羅斯與烏克蘭北方邊境線，距離烏克蘭首都基輔最近只有90公里，烏克蘭軍事專家日丹諾夫表示，若白俄軍隊參戰，白俄羅斯軍隊可能會向西移動，目標鎖定利沃夫（Lviv）等西方軍事物資的轉運樞紐，對俄羅斯來說，切斷烏克蘭軍事物資的運輸路線非常重要，而此行動只有白俄羅斯做得到。

《美聯社》報導指出，由於白俄羅斯軍隊相對烏俄兩國較小，包括義務役士兵僅有4.5萬人，而且大多都缺乏經驗，白俄軍隊雖然有定期舉行演習，但他們從二次世界大戰結束就就沒參加過戰鬥。日丹諾夫認為，白俄羅斯軍隊最多只能部署2萬名具有戰力的志願役兵力。

白俄羅斯分析人士卡巴列維奇指出，盧卡申科試圖向俄羅斯談判，提出將俄軍核武放置於白俄國土內，並建立聯合部隊，此舉也間接暗示白俄軍隊的弱點。另外，白俄菁英與民眾都還沒準備好參與這場「難以理解的戰爭」，卡巴列維奇認為，盧卡申科知道俄羅斯正在輸掉這場戰爭，他可能正試圖與俄羅斯漸行漸遠。

白俄羅斯軍事專家阿列辛（Alexander Alesin）表示，白俄羅斯人並沒有做好與烏克蘭作戰的準備，和俄羅斯人不同的是，白俄羅斯人對烏克蘭人完全沒有敵意，也不明白俄羅斯此次「特別軍事行動」的意義所在，若白俄參戰，可能會導致有大量士兵抗命，拒絕執行「射殺烏克蘭人」的指令。

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