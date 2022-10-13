為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    白俄參戰烏俄戰爭？ 烏軍事專家分析可能性

    烏克蘭軍事分析專家日丹諾夫認為，白俄軍隊戰力孱弱且士氣低落，且不願與烏克蘭作戰。圖為白俄羅斯總統盧卡申科校閱軍隊。（美聯社）

    烏克蘭軍事分析專家日丹諾夫認為，白俄軍隊戰力孱弱且士氣低落，且不願與烏克蘭作戰。圖為白俄羅斯總統盧卡申科校閱軍隊。（美聯社）

    2022/10/13 11:29

    〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）10日宣布，將與俄羅斯組建聯合軍事部隊，令外界擔心，白俄羅斯是否會介入烏俄戰爭。烏克蘭軍事分析專家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）認為，白俄軍隊戰力孱弱且士氣低落，不願與烏克蘭作戰；白俄羅斯分析人士卡巴列維奇（Valery Karbalevich）指出，目前白俄菁英與民眾都還沒準備好參與這場難以理解的戰爭。

    根據《美聯社》報導，盧卡申科表示，與俄羅斯合組的聯合部隊是防禦性質，他也聲稱基輔當局正在密謀攻擊白俄。白俄羅斯國防部長赫列寧（Viktor Khrenin）也強調，白俄羅斯並不想打仗，奉勸烏克蘭不要挑釁白俄羅斯。

    在白俄羅斯與烏克蘭北方邊境線，距離烏克蘭首都基輔最近只有90公里，烏克蘭軍事專家日丹諾夫表示，若白俄軍隊參戰，白俄羅斯軍隊可能會向西移動，目標鎖定利沃夫（Lviv）等西方軍事物資的轉運樞紐，對俄羅斯來說，切斷烏克蘭軍事物資的運輸路線非常重要，而此行動只有白俄羅斯做得到。

    《美聯社》報導指出，由於白俄羅斯軍隊相對烏俄兩國較小，包括義務役士兵僅有4.5萬人，而且大多都缺乏經驗，白俄軍隊雖然有定期舉行演習，但他們從二次世界大戰結束就就沒參加過戰鬥。日丹諾夫認為，白俄羅斯軍隊最多只能部署2萬名具有戰力的志願役兵力。

    白俄羅斯分析人士卡巴列維奇指出，盧卡申科試圖向俄羅斯談判，提出將俄軍核武放置於白俄國土內，並建立聯合部隊，此舉也間接暗示白俄軍隊的弱點。另外，白俄菁英與民眾都還沒準備好參與這場「難以理解的戰爭」，卡巴列維奇認為，盧卡申科知道俄羅斯正在輸掉這場戰爭，他可能正試圖與俄羅斯漸行漸遠。

    白俄羅斯軍事專家阿列辛（Alexander Alesin）表示，白俄羅斯人並沒有做好與烏克蘭作戰的準備，和俄羅斯人不同的是，白俄羅斯人對烏克蘭人完全沒有敵意，也不明白俄羅斯此次「特別軍事行動」的意義所在，若白俄參戰，可能會導致有大量士兵抗命，拒絕執行「射殺烏克蘭人」的指令。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    回應烏克蘭「愛的喊話」？ 馬克宏：將提供防空系統與自走砲
    2022/10/13 08:57

    回應烏克蘭「愛的喊話」？ 馬克宏：將提供防空系統與自走砲
    全力支持烏克蘭 加拿大防長：不惜一切代價
    2022/10/13 08:03

    全力支持烏克蘭 加拿大防長：不惜一切代價

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    143國同意！ 聯大譴責俄羅斯非法併吞烏克蘭領土 中國棄權
    2022/10/13 07:00

    143國同意！ 聯大譴責俄羅斯非法併吞烏克蘭領土 中國棄權
    馬斯克否認與普廷談烏國割地 歐亞集團再爆：他知道克宮紅線
    2022/10/13 06:39

    馬斯克否認與普廷談烏國割地 歐亞集團再爆：他知道克宮紅線

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    小弟出手了！ 白俄提供T-72戰車 軍工企業助修復俄軍設備
    2022/10/12 17:33

    小弟出手了！ 白俄提供T-72戰車 軍工企業助修復俄軍設備
    與俄國組聯合部隊參戰？ 白俄國防部：防禦性質
    2022/10/11 19:01

    與俄國組聯合部隊參戰？ 白俄國防部：防禦性質
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播