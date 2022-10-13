回應烏克蘭「愛的喊話」？ 馬克宏：將提供防空系統與自走砲

法國總統馬克宏表示，法國將向烏克蘭發送防空系統、雷達、飛彈及其他武器，也將加速交付「凱薩」自走砲。（歐新社）

2022/10/13 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行，以美國為首的西方國家持續援助烏克蘭，由於近期烏克蘭遭到大批俄軍飛彈攻擊，烏克蘭對於防空系統的需求也不斷上升。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）12日接受法媒訪問時提到，法國將向烏克蘭發送防空系統、雷達、飛彈及其他武器，藉此防禦俄軍飛彈與無人機襲擊，另外也將加速交付「凱薩」自走砲。

綜合外媒報導，馬克宏接受法媒訪問時提到，法國提供的軍援將有助於烏克蘭防禦俄羅斯的飛彈威脅，除了提供裝備以外，法國也將協助烏克蘭武裝部隊關於武器使用的相關培訓。馬克宏強調，法國向烏克蘭提供防空系統的決定，是在烏克蘭的城市與基礎設施遭到俄軍飛彈狂轟亂炸後所做出的決定。

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馬克宏也提到，法國目前正在努力向烏克蘭交付「凱薩」自走榴彈砲，法國已經交付烏克蘭了18輛「凱薩」自走炮，法國正在努力交付另外6輛自走砲。

馬克宏表示：「我們正處於一場混和戰之中，我們不僅在地面上使用武器，還利用資訊戰，俄羅斯也正在使用多種方法來發動衝突，包括大外宣、將移民『武器化』、運用飢餓等手段。」

烏國防部週三（12日）特別發布罕見且有趣的喊話影片，內容彷彿一封給法國的情書，呼籲法國提供更多軍武幫助對抗俄羅斯，影片中提到：「如果你們真的想贏得我們的芳心，那沒有什麼比155公厘高機動性自走砲更好的了！」如今馬克宏宣布向烏克蘭提供新一波軍武援助，也算是對烏克蘭「愛的喊話」有所回應。

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