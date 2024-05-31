走私1公斤黃金塞直腸！ 印度美女空姐一落地就被抓

印度快捷航空（Air India Express）空姐素那比（Surabhi Khatun）。（本報合成；圖擷取自@sumit_joshi_044/X）

2024/05/31 14:51

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度電影《最殺空服員》（Crew）敘述3名空姐鋌而走險，將黃金藏在飛機各個角落來走私。沒想到印度真有1名空姐利用職務之便來走私黃金，不過她是把近1公斤的黃金塞進自己的直腸，一下飛機即被逮捕。

綜合外媒報導，印度稅務情報局28日（DRI）於坎努爾機場（Kannur International Airport ），成功攔截印度快運航空（Air India Express）IX714航班，並在26歲空姐素那比（Surabhi Khatun）的直腸內發現960克重的黃金。

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來自加爾各答的素那比曾多次犯下同樣罪行，只要走私成功便能獲得佣金。素那比此次原要從馬斯喀特（Muscat）運送黃金到坎努爾（Kannur），沒想到有消息人士提供線報，執法人員早在機場等候，素那比一下飛機就被逮捕。

印度稅務情報局懷疑，此案與喀拉拉邦（Kerala）的黃金走私組織有關，正在擴大規模調查其他空服員是否涉入。根據調查，素那比已經招供同夥身分，第一次出庭審理後，已被關進坎努爾女子監獄拘留14天。

去年3月印度快捷航空公司也有1名機組人員走私1.45公斤重的黃金被抓到，但素那比是印度首位將黃金塞進直腸走私而被逮捕的空服員。

印度快運航空（Air India Express）近日有空姐把近1公斤黃金塞進直腸內走私，去年3月也有1名機組人員走私1.45公斤重的黃金。（歐新社）

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