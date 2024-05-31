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維護紅海秩序！美英聯軍再襲葉門青年運動陣地

美英軍方均證實，聯軍30日對葉門境內青年運動目標發動了打擊。圖為今年2月1架英空軍颱風式戰鬥機（Typhoon）空襲青年運動陣地後返回基地。（美聯社資料照）

美英軍方均證實，聯軍30日對葉門境內青年運動目標發動了打擊。圖為今年2月1架英空軍颱風式戰鬥機（Typhoon）空襲青年運動陣地後返回基地。（美聯社資料照）

2024/05/31 14:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美英軍方均證實，聯軍30日對葉門什葉派激進團體青年運動（Houthi，又稱胡塞武裝）目標發動襲擊，阻止該組織進一步擾亂紅海航運秩序；青年運動旗下媒體則指出，至少有2人遇襲身亡。

據《路透》報導，美軍中央司令部（U.S. Central Command）透過聲明表示，美英聯軍攻擊了葉門境內青年運動控制地區的13個目標；英國國防部透露，打擊行動的目標是位於紅海港口城市荷台達（Hodeidah） 的3個座標，情報顯示3地分別部署了無人機和地對空武器。

青年運動旗下馬西拉電視台（Al-Masirah TV）則表示，荷台達Al-Hawk區1棟廣播大樓遇襲，造成至少2人身亡、10人受傷。

英國國防部在聲明中強調：「一如既往，我們在計劃襲擊時非常謹慎，盡量降低對平民或非軍事基礎設施造成的風險。於夜間展開攻擊應能有效減少此類情形。」

馬西拉電視台報導，美英聯軍共對葉門發動了13次攻擊，其中首都沙那（Sanaa）遭遇了6次攻擊。

青年運動長期受到伊朗支持，該組織29日宣稱對紅海、阿拉伯海、地中海共6艘貨輪發動襲擊。去年11月以來，青年運動多次在紅海地區發動無人機和飛彈襲擊，並逐漸將攻擊範圍擴大。該組織強調，軍事行動是為了聲援加薩走廊的巴勒斯坦人。

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