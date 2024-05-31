沖繩那霸機場上空起濃霧！3航班緊急改降美空軍基地

日本沖繩縣那霸機場今因濃霧導致視線不佳，至少7個航班被迫更改降落地，其中3個航班降落駐日美國空軍嘉手納空軍基地。（圖擷自「@theokinawatimes」X）

2024/05/31 15:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣那霸機場今因濃霧導致視線不佳，至少7個航班被迫更改降落地，包括關西國際機場、福岡機場等，其中3個航班降落駐日美國空軍嘉手納空軍基地。

綜合《沖繩時報》等日媒報導，由於今日上午那霸機場上空天氣惡劣，濃霧造成視線不佳，至少有7架原定降落那霸機場航班，改變航班目的地，包括關西國際機場、福岡機場、鹿兒島機場以及石垣機場。

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據那霸機場辦公室和多家航空公司指出，從東京羽田機場起飛的日本航空（JAL）907號航班、全日空航空（ANA）467號航班以及從福岡起飛的日本越洋航空公司（JTA）53號航班共3架班機緊急更改降落於美國空軍嘉手納空軍基地，預計這些航班數小時後待天氣改善後重新飛往那霸機場。另外，抵達關西國際機場的日航909號航班，已重新起飛前往那霸機場。

據了解，由於能見度降低，部分從那霸機場起飛航班受到延誤或取消影響。那霸機場辦公室表示，如果機場上空惡劣天氣持續未改善，可能還有其他航班陸續將目的地改為宮古機場和嘉手納空軍基地。

據日本氣象廳那霸航空氣象站說明，目前偏南風導致低雲飄入那霸機場周邊地區，形成霧、低雲混雜，能見度因此降低。

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