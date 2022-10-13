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    143國同意！ 聯大譴責俄羅斯非法併吞烏克蘭領土 中國棄權

    聯合國大會 12日以壓倒性票數通過譴責俄羅斯決議。（法新社）

    聯合國大會 12日以壓倒性票數通過譴責俄羅斯決議。（法新社）

    2022/10/13 07:00

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國大會（UN General Assembly） 12日以壓倒性票數通過譴責俄羅斯決議，譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭領土。烏克蘭總統澤倫斯基感謝投下同意票的國家，並表示此決議具有歷史意義。

    綜合外媒報導，在此次關於烏克蘭問題的緊急會議中，聯合國大會193個成員國中有143國投下同意票，支持譴責俄羅斯的非法行為，另有5國反對、35國棄權，其餘國家則沒有投。會議中以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯在烏克蘭舉行「公投」，非法吞併烏克蘭部分領土。投下反對票的分別是俄羅斯、敘利亞、尼加拉瓜、北韓和白俄羅斯。包括中國、印度、南非、巴基斯坦、泰國、哈薩克、蒙古、越南等35國，則是投下棄權票。

    美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，此次投票不僅對烏克蘭及歐洲的未來很重要，對於聯合國的基礎也很重要。湯瑪斯-葛林斐德強調：「一個國家再也不會被允許以武力奪取另一國家的領土，聯合國是建立在這個理念之上。」

    湯瑪斯-葛林斐德指出：「我們今天傳遞出來的訊息非常明確，作為一個國家，無論國土大小、國力貧富、建國時間長或短，只要你是聯合國會員國，領土邊界就受到國際法保護，他們不能受到任何人的武力侵犯。」

    有143國投下同意票，另有5國反對、35國棄權。（圖擷取自烏克蘭總統澤倫斯基推特）

    有143國投下同意票，另有5國反對、35國棄權。（圖擷取自烏克蘭總統澤倫斯基推特）

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