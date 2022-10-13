別只用嘴說！ 烏克蘭「浪漫」籲法國：給我更多大砲證明你愛我

烏國防部12日以「浪漫」的方式呼籲法國提供更多軍武，引發熱議。（圖擷取自烏克蘭國防部推特）

2022/10/13 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭再度白熱化，11日遭俄羅斯大規模空襲後，烏克蘭近日敦促盟國盡快提供軍事援助。烏國防部週三（12日）還特別發布罕見且有趣的喊話影片，向過去總是被調侃「只會口頭上支持烏克蘭」的法國呼籲提供更多軍武幫助對抗俄羅斯。

烏國防部12日在推特上發布一支41秒長的短片，內容就像一封給法國的情書，影片還以經典法文歌《Je t'aime..moi non plus》（我愛你...我並不愛你）當作背景音樂，以浪漫的方式呼籲法國在援助軍武方面有更多實際舉措，引發熱議，影片發布不到一天，就有超過100萬次觀看。

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影片開頭可以看到法文字幕上寫著「表達浪漫有很多種方式」，然後出現玫瑰花、巧克力、塞納河畔（Seine river）美景、牽手等畫面；接著話鋒一轉，跳出大砲開火的場面，搭配字幕：「如果你們真的想贏得我們的芳心，那沒有什麼比155公厘高機動性自走砲更好的了！」

Sophie Marceau… Isabelle Adjani… Brigitte Bardot…



Emmanuel Macron! … and CAESARs!

????????❤️???????? pic.twitter.com/JQDmAO6cjH — Defense of Ukraine （@DefenceU） October 12, 2022

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