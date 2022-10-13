烏叛國者集團提供資訊給俄軍 最終被烏國安局逮捕

烏克蘭國家安全局將叛國者逮捕。（圖擷取自推特）

2022/10/13 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭武裝部隊在東部戰線陸續收復許多國土，有消息指出烏克蘭國安局在哈爾科夫州成功破獲並逮捕了一個替俄羅斯軍隊工作的叛國者集團。

推特帳號「@WarNewsPL1」在推特PO出照片，照片中烏克蘭國安局人員攻堅後，屋內的嫌犯們在牆壁前站成一排，國安局人員最後將嫌犯們押上車，該帳號在推文中表示「烏克蘭國安局人員在哈爾科夫解散了一個與俄羅斯合作的叛國者組織，他們向俄軍提供有關烏克蘭武裝部隊的行動訊息。」

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網友們看到貼文後紛紛留言「叛國者應該被嚴懲」、「把他們直接送往俄羅斯讓他們被徵召入伍」、「不知道有多少烏軍被他們洩漏的情報害死」、「不挺身保家衛國，卻因為微小的利益出賣國家，可恥」。

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SBU zlikwidowała w Charkowie siatkę kolaborantów przekazujących Rosjanom informacje o ruchach Sił Zbrojnych Ukrainy. pic.twitter.com/a2Re7AF8iS — WarNewsPL （@WarNewsPL1） October 12, 2022

嫌犯最後被押上車。（圖擷取自推特）

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