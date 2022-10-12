影片曝光！ 瓦格納傭兵孤身一人 在戰場上不斷祈禱

瓦格納傭兵集團在戰場中祈禱。（圖擷取自推特）

2022/10/12 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，不論在哪處戰線，俄羅斯軍隊都被烏克蘭武裝部隊打得節節敗退，許多俄軍紛紛叛逃或直接投降，推特流出一段瓦格納傭兵團的1名傭兵，孤身一人在戰場上祈禱的影片。

推特帳號「@bayraktar_1love」在推特PO出一段影片，可以看到烏克蘭的無人機將鏡頭對準在戰場中央的1名俄軍，他躲在一處坑洞內，身旁的隊友都不知去向，這時他開始不斷劃出祈禱的手勢，該帳號在推文中表示「俄羅斯瓦格納集團開始使用防護的咒語。」

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自俄羅斯總統普廷頒布了「部分動員令」後，俄羅斯國內引發巨大的反彈，許多俄國國民以各種方式躲避徵召，不幸被徵召的士兵也想盡辦法投降，烏克蘭官方推出「我想活下去」招降專案，日前因為來電申請的俄軍人數過多，熱線電話超過了負荷，所以將會加開熱線。

Russian （WAGNER） military casting protective spell pic.twitter.com/fffcuAcdvk — Special Kherson Cat ???????????? （@bayraktar_1love） October 11, 2022

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