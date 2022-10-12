準備「斬首」普廷？ 美軍B-2轟炸機首飛抵波蘭 影片曝光！
2022/10/12 19:11
〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷祭出核威脅後，美國《新聞週刊》日前披露，美軍正在或計劃採取一系列行動威懾俄羅斯，包括「斬首」普廷。據相關消息，目前世界上唯一公開的匿蹤戰略轟炸機，美軍B-2「幽靈」戰略轟炸機（B-2 Spirit），已飛抵波蘭！
軍聞網站《Defense Forces》報導相關消息，並指出， B-2能夠攜帶16枚核彈頭巡弋飛彈，戰鬥酬載（Combat Load）高達2.7萬公斤。B-2在1999年北約組織在南斯拉夫的行動期間，首度投入實戰。
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B-2是目前全球最昂貴的戰機，估計每架造價超過24億美元（約新台幣764億元），若以重量計，B-2的重量單位價格比黃金還要貴2至3倍，其主要任務是執行美國空軍的穿透攻擊行動，在戰爭中深入敵方領土，進行包括投擲核武等各式攻擊行動。
9月初，美軍也派出1架能攜帶核武的B-52同溫層堡壘轟炸機（B-52 Stratofortress）飛抵波蘭，當時波蘭副總理兼國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）強調，B-52抵達波蘭，證明該國與美國的密切合作以及其保衛北約東翼的能力，不斷增強。