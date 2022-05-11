公開籲「去普廷化」 波蘭總理：他比希特勒、史達林危險

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki，見圖）11日投書媒體，指出俄總統普廷恐怖的意識型態，遠比史達林和希特勒更危險，呼籲國際社會採取「去普廷化」行動。（歐新社資料照）

2022/05/11 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭逾70天，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）11日投書媒體，指出俄總統普廷恐怖的意識型態，遠比史達林和希特勒更危險，呼籲國際社會採取「去普廷化」行動。

綜合外媒報導，波蘭總理莫拉維茨奇今（11）日投書英國《電訊報》，以〈俄國的恐怖意識型態必須被消滅〉為題，警告國際社會普廷的恐怖意識型態（monstrous ideology）， 遠比德國納粹領袖希特勒、蘇聯獨裁者史達林更加危險。

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莫拉維茨奇呼籲，國際社會應該採取「去普廷化」行動，他認為普廷的意識型態，擁有比希特勒、史達林時代更危險的軍武加持，再加上新媒體的便利性，他動動手指就能散布廣泛的政治宣傳。

莫拉維茨奇說：「普廷不是希特勒或史達林，但不幸的是，他比二者都更加危險。不就之前，波蘭和俄羅斯進行了一場關於二戰起源的資訊戰，雖然波蘭贏了，但普廷的目標仍然得逞了，他以百萬計的假消息，感染了全球網路。」

莫拉維茨奇又以俄軍在烏克蘭布查、伊爾平、馬立波等地所釀的「血流成河」慘況為例，認為這就意味著希特勒、史達林之徒「可憎的意識型態」的復甦。

莫拉維茨奇批評，西方已經落入一種幸福的健忘症，完全忘記俄羅斯可能帶來的潛在威脅，而普亭就在過去二、三十年間，持續進行「復活歷史魔鬼」的工程。

最後，莫拉維茨奇說，「歷史不會重演」的美夢和錯覺，已在今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭時被打破。莫拉維茨奇警告，俄羅斯的侵略不會止於基輔，他說：「我們全部都面臨著失去靈魂、自由和主權的威脅。」

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