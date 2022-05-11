為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    公開籲「去普廷化」 波蘭總理：他比希特勒、史達林危險

    波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki，見圖）11日投書媒體，指出俄總統普廷恐怖的意識型態，遠比史達林和希特勒更危險，呼籲國際社會採取「去普廷化」行動。（歐新社資料照）

    波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki，見圖）11日投書媒體，指出俄總統普廷恐怖的意識型態，遠比史達林和希特勒更危險，呼籲國際社會採取「去普廷化」行動。（歐新社資料照）

    2022/05/11 18:37

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭逾70天，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）11日投書媒體，指出俄總統普廷恐怖的意識型態，遠比史達林和希特勒更危險，呼籲國際社會採取「去普廷化」行動。

    綜合外媒報導，波蘭總理莫拉維茨奇今（11）日投書英國《電訊報》，以〈俄國的恐怖意識型態必須被消滅〉為題，警告國際社會普廷的恐怖意識型態（monstrous ideology）， 遠比德國納粹領袖希特勒、蘇聯獨裁者史達林更加危險。

    莫拉維茨奇呼籲，國際社會應該採取「去普廷化」行動，他認為普廷的意識型態，擁有比希特勒、史達林時代更危險的軍武加持，再加上新媒體的便利性，他動動手指就能散布廣泛的政治宣傳。

    莫拉維茨奇說：「普廷不是希特勒或史達林，但不幸的是，他比二者都更加危險。不就之前，波蘭和俄羅斯進行了一場關於二戰起源的資訊戰，雖然波蘭贏了，但普廷的目標仍然得逞了，他以百萬計的假消息，感染了全球網路。」

    莫拉維茨奇又以俄軍在烏克蘭布查、伊爾平、馬立波等地所釀的「血流成河」慘況為例，認為這就意味著希特勒、史達林之徒「可憎的意識型態」的復甦。

    莫拉維茨奇批評，西方已經落入一種幸福的健忘症，完全忘記俄羅斯可能帶來的潛在威脅，而普亭就在過去二、三十年間，持續進行「復活歷史魔鬼」的工程。

    最後，莫拉維茨奇說，「歷史不會重演」的美夢和錯覺，已在今年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭時被打破。莫拉維茨奇警告，俄羅斯的侵略不會止於基輔，他說：「我們全部都面臨著失去靈魂、自由和主權的威脅。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    二戰「勝利日」華沙獻花 俄羅斯駐波蘭大使被潑紅漆
    2022/05/09 20:37

    二戰「勝利日」華沙獻花 俄羅斯駐波蘭大使被潑紅漆
    歐洲政要齊聚華沙 為烏克蘭募得1925億援助
    2022/05/06 05:58

    歐洲政要齊聚華沙 為烏克蘭募得1925億援助

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    已抵戰場準備抗俄！波蘭援烏T-72戰車數量可組2個戰車旅
    2022/05/02 20:10

    已抵戰場準備抗俄！波蘭援烏T-72戰車數量可組2個戰車旅
    夠朋友！波蘭援烏軍武數量曝光 光是T-72戰車就200多輛
    2022/04/30 15:11

    夠朋友！波蘭援烏軍武數量曝光 光是T-72戰車就200多輛

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    波蘭超前部署 遭俄斷「氣」沒在怕
    2022/04/28 05:30

    波蘭超前部署 遭俄斷「氣」沒在怕
    自由說新聞》無懼俄國「毒氣勒索」 波蘭：阻止戰爭機器
    2022/04/27 16:15

    自由說新聞》無懼俄國「毒氣勒索」 波蘭：阻止戰爭機器
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播