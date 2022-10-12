國際譴責無差別攻擊 俄辯未拒絕對話

札波羅熱一家汽車賣場十一日遭俄軍飛彈炸毀。（路透）

2022/10/12 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭主要城市狂轟濫炸引發國際社會新一波譴責，美國總統拜登痛批俄軍對平民發動「毫無意義的攻擊」，承諾美國將持續援助烏克蘭，並提供先進防空系統。七大工業國集團（G7）十一日也召開視訊會議，討論烏克蘭情勢，烏國總統澤倫斯基極力爭取各國緊急援助防空武器，抵禦俄國攻擊。

西方各國將就烏戰對俄羅斯擴大施壓，並在各國財政官員本週前來華府，出席際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）年會時強調繼續支持烏克蘭。歐盟十日也宣布將烏克蘭難民保護計畫延長至二○二四年，即使決定返回烏國，也可保留難民身分。歐盟還推出新的線上工具「歐盟人才庫」（EU Talent Pool），協助烏克蘭人就業。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則辯稱，俄方願與西方就烏克蘭戰爭進行對話，並宣稱美國早已參與烏克蘭戰爭，「這場戰爭正被盎格魯—撒克遜人（Anglo-Saxons）控制。」

聯大譴責俄併吞4區案 採公開投票

與此同時，聯合國大會十一日召開緊急會議，討論俄羅斯併吞四個被部分佔領的烏克蘭地區，最快十二日就「譴責頓內茨克等四地入俄公投」的決議草案進行表決。關於表決方式，西方國家要求公開投票，俄方則主張美國及其盟友對其他成員國施加「巨大壓力」，投票應採不記名方式。最後聯合國大會以一○七國贊成、十三國反對、卅九國棄權的表決結果，裁定採取公開投票，莫斯科遭遇重大外交挫折。

美兩套先進防空系統 兩月內交付

拜登十日發表聲明譴責俄國總統普廷在這場「非法戰爭中極其殘暴」，並在與澤倫斯基通電話時，承諾繼續向烏克蘭提供自衛所需的支援，包括先進的防空系統。美國國防部九月底表示，將在兩個月內向烏克蘭交付兩套「國家先進防空系統」（NASAMS）。白宮表示，拜登在G7緊急會議上將與各國領袖討論支持烏克蘭的承諾，並聽取澤倫斯基的意見。路透報導，澤倫斯基已將防空系統列為當務之急，將透過視訊演說要求G7各國緊急援助防空武器。

英國首相特拉斯也將呼籲G7各國堅定提供烏克蘭軍事和人道援助，對俄國施加嚴厲制裁，並儘快召開北大西洋公約組織（NATO）緊急高峰會，確保「抗俄援烏」不鬆動。

此外，針對白俄羅斯十日宣布與俄國合組聯合部隊，疑似為了分散烏軍兵力，法國外長柯隆納（Catherine Colonna）十一日警告，若白俄進一步捲入戰爭，將面臨更多制裁。此前，白俄因准許俄國在境內駐軍，借道入侵烏克蘭，已遭到多國經濟制裁。

聯合國大會十日就譴責俄羅斯併吞烏克蘭領土的決議案，展開辯論。（法新社）

烏克蘭慘遭俄國飛彈濫炸，義大利羅馬的俄羅斯大使館附近十日有大批示威者聚集抗議。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法