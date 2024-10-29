畫面曝光！搭富士山電車脫序亂舞 外國遊客恐跳進監獄蹲3年

日本富士山電車上近日出現外國遊客大秀舞技，惹怒鐵路公司及大批網友。（本報合成，擷取自@callistoroll/X）

2024/10/29 17:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本山形縣連接富士山與大月站的「富士急行線」近日傳出，一群外國遊客在列車上脫序熱舞，並將影片上傳至網路上，隨即引發民眾熱議。對此，鐵道公司批評此種行為嚴重破壞安全秩序，考慮對其採取法律行動。

綜合日媒報導，這起事件發生在16日開往大月站的富士急行線，當時來自美國紐約的舞團在搭乘列車期間，其中兩名非裔男子突然隨著音樂大秀舞技，先是跪在地上想要與其他乘客近距離互動，接著抓著欄杆開始引體向上，甚至跳起地板動作。

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影片曝光後引發日本民眾極度不滿，不少網友紛紛留言批評「他們需要被逮捕然後逐出日本」、「我們並不厭倦遊客。我們厭倦了偽裝成人類的猴子。」、「我只歡迎懂得尊重日本社會規範的遊客」、「希望能有對應措施改善這種問題」。

鐵路公司「富士山麓電氣鐵道」表示，已火速要求相關影片下架，並向當地警方報案，絕不會姑息任何危害安全或干擾秩序的脫序行為，今後將加強車內巡邏。這些舞者可能會被以「加重妨礙業務」及違反《輕犯罪法》等罪嫌提出刑事告訴，最高恐面臨3年以下有期徒刑或50萬日圓（約新台幣10.4萬元）罰款。

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