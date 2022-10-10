烏特種部隊無人船炸克赤大橋？ 傳普廷派「海豚」部隊追蛙人

克赤大橋被炸，消息指出，俄羅斯軍方派出海豚部隊追捕烏克蘭海軍特種部隊。（美聯社）

2022/10/10 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕連接克里米亞半島與俄羅斯著名的克赤大橋，近日發生爆炸後，俄羅斯總統普廷認定此為烏克蘭發起的恐怖行動。有媒體捕捉到橋樑爆炸前，疑似烏克蘭特種部隊以無人船隻發動襲擊，對此有消息指出，俄羅斯軍方準備派出一支「海豚」部隊，在亞速及黑海水域追捕烏克蘭蛙人。

綜合外媒報導指出，日前俄羅斯著名克赤大橋被毀，引起了普廷震怒，指控是烏克蘭特務情報機關策劃的恐怖行動。俄羅斯本就在克赤大橋部署了包含導彈防禦系統、戰鬥機、軍艦、軍事潛水員和重型火砲守衛等，但最終仍逃不過攻擊。

請繼續往下閱讀...

有媒體捕捉到，大橋爆炸前夕，下方的水域出現湧動，不少人猜測是烏克蘭使用特種部隊船隻，或是水上無人機發動襲擊。影片發酵後，有消息傳出俄羅斯有針對該行動特別訓練一支海豚軍事部隊。

據稱，海豚部隊目前在亞速以及黑海的水域巡邏，鎖定烏克蘭的蛙人進行追捕。雖然俄羅斯官方尚未證實組織海豚部隊的消息，但今年2月軍方被拍到轉移了2頭海豚，到克里米亞南端的塞瓦斯托波爾港海軍基地。過去俄羅斯也有訓練海豚作為軍式防禦的經驗，包括利用迴聲定位來探測水雷、保護船隻免受敵方潛水員攻擊等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法