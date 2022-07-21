為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏俄戰爭威脅黑海生態系 生物學家：3至7月死了5000隻海豚

    烏俄戰爭對黑海生態系造成嚴重傷害，烏克蘭生態學家指出，黑海一帶3至7月已有5000隻海豚死亡。圖為海豚示意圖。（法新社）

    烏俄戰爭對黑海生態系造成嚴重傷害，烏克蘭生態學家指出，黑海一帶3至7月已有5000隻海豚死亡。圖為海豚示意圖。（法新社）

    2022/07/21 13:33

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，除了兩軍傷亡慘重，對自然環境也造成嚴重破壞。烏克蘭敖德薩州圖茲利夫斯基河口國家自然公園（Tuzly Estuaries National Nature Park）研究主任伊萬‧魯瑟夫（Ivan Rusev）估計，自3月至7月期間，黑海一帶至少有5000隻海豚死亡，此數字是戰前數字的3倍。

    根據烏克蘭《基輔獨立報》報導，海豚在海中使用回聲定位功能進行各項活動，不過俄羅斯黑海艦隊潛艦於戰爭期間在黑海海域活動頻繁，巨大的水下噪音對黑海海豚的回聲定位系統造成嚴重創傷，海豚因此難以找到食物、免疫系統功能低下，導致海豚的死亡數量持續上升。保加利亞、羅馬尼亞和土耳其的生態學家都回報，被沖上岸的死海豚數量「異常增加」。

    在烏俄戰爭前，生物學家在黑海沿岸的海豚屍體上記錄到漁網痕跡，魚鰭被漁民或盜獵者切斷，但在烏俄戰爭發生後，海岸上的海豚屍體就沒有過去鰭被切斷的狀況。魯瑟夫表示：「以前我從未見過這種狀況，這對科學家來說是全新且可怕的景況。」

    魯瑟夫根據實驗室檢測，在接受檢查10隻海豚中只有一半死於感染或是寄生蟲。魯瑟夫說：「健康的海豚是種非常強大的生物，很少受到此類疾病的影響，這絕對是『聽覺創傷』造成。」另外，黑海海域持續的爆炸也會導致海豚快速從海中游到海面，造成類似「潛水夫病」的症狀，在血液中形成氮氣氣泡、造成血栓；飛彈等爆裂物造成的化學汙染也威脅黑海的野生動物。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    多管火箭嚴重打擊俄軍補給 烏防長：烏軍若有效反攻需要100套
    2022/07/21 08:45

    多管火箭嚴重打擊俄軍補給 烏防長：烏軍若有效反攻需要100套
    美CIA：俄軍戰死1.5萬人、傷4.5萬 烏軍同樣損失慘重
    2022/07/21 07:36

    美CIA：俄軍戰死1.5萬人、傷4.5萬 烏軍同樣損失慘重

    台灣孔劉省到爆 卻在這花大錢？
    烏克蘭頓巴斯淪陷？美將領強調「還沒輸」
    2022/07/21 07:15

    烏克蘭頓巴斯淪陷？美將領強調「還沒輸」
    沒錢買種子 烏克蘭今年恐減少播種近6成
    2022/07/19 13:50

    沒錢買種子 烏克蘭今年恐減少播種近6成

    智慧好生活 微電腦瓦斯表保障居家安全
    俄封黑海烏國穀物出口難！收成無處賣 農民好苦
    2022/07/10 22:41

    俄封黑海烏國穀物出口難！收成無處賣 農民好苦
    也是俄烏戰爭冤魂 黑海海豚死亡數量異常升高
    2022/05/10 23:01

    也是俄烏戰爭冤魂 黑海海豚死亡數量異常升高
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播