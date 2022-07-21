烏俄戰爭威脅黑海生態系 生物學家：3至7月死了5000隻海豚

烏俄戰爭對黑海生態系造成嚴重傷害，烏克蘭生態學家指出，黑海一帶3至7月已有5000隻海豚死亡。圖為海豚示意圖。（法新社）

2022/07/21 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，除了兩軍傷亡慘重，對自然環境也造成嚴重破壞。烏克蘭敖德薩州圖茲利夫斯基河口國家自然公園（Tuzly Estuaries National Nature Park）研究主任伊萬‧魯瑟夫（Ivan Rusev）估計，自3月至7月期間，黑海一帶至少有5000隻海豚死亡，此數字是戰前數字的3倍。

根據烏克蘭《基輔獨立報》報導，海豚在海中使用回聲定位功能進行各項活動，不過俄羅斯黑海艦隊潛艦於戰爭期間在黑海海域活動頻繁，巨大的水下噪音對黑海海豚的回聲定位系統造成嚴重創傷，海豚因此難以找到食物、免疫系統功能低下，導致海豚的死亡數量持續上升。保加利亞、羅馬尼亞和土耳其的生態學家都回報，被沖上岸的死海豚數量「異常增加」。

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在烏俄戰爭前，生物學家在黑海沿岸的海豚屍體上記錄到漁網痕跡，魚鰭被漁民或盜獵者切斷，但在烏俄戰爭發生後，海岸上的海豚屍體就沒有過去鰭被切斷的狀況。魯瑟夫表示：「以前我從未見過這種狀況，這對科學家來說是全新且可怕的景況。」

魯瑟夫根據實驗室檢測，在接受檢查10隻海豚中只有一半死於感染或是寄生蟲。魯瑟夫說：「健康的海豚是種非常強大的生物，很少受到此類疾病的影響，這絕對是『聽覺創傷』造成。」另外，黑海海域持續的爆炸也會導致海豚快速從海中游到海面，造成類似「潛水夫病」的症狀，在血液中形成氮氣氣泡、造成血栓；飛彈等爆裂物造成的化學汙染也威脅黑海的野生動物。

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