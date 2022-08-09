布林肯：放任大國欺凌小國 將開啟全世界的「狩獵季」

美國國務卿布林肯8日在普勒托利亞大學演說，闡述美國的非洲戰略。（法新社）

2022/08/09 23:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府8日發表美國的《撒哈拉以南非洲戰略》，正在南非訪問的國務卿布林肯闡述這項新戰略指出，美國要尋求的是非洲的「真夥伴」，而非把這當大國角力場，設法在對這塊大陸的影響力上「超越」其他大國。他提到俄羅斯侵略烏克蘭以及最近中國以實彈軍演回應美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，表示若放任大國欺凌較小國家，將會是不僅在歐洲、也是在全世界的「狩獵季」。

白宮8日發表這份戰略文件，著重4大優先事項：促進開放和開放社會，兌現民主和安全紅利，推動疫後復甦和經濟發展，以及因應全球暖化、能源轉型。

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這份戰略文件指中國視非洲為對抗以美國為首的「基於規範的國際秩序」之「場域」，要「促進其狹隘的商業和地緣政治利益，削弱透明和開放，弱化美國與非洲人民和政府的關係」；俄羅斯則視非洲為放任私人軍事公司活動的環境，常為了戰略和經濟利益而煽動不穩定。文件指出，推動撒哈拉以南非洲更開放和民主，會有助於抵擋中國、俄羅斯和其他外國行為者的「有害活動」。

布林肯8日在南非首都普勒托利亞與南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）會談並召開記者會，以及之後在普勒托利亞大學演說，都談到美國對非洲的戰略。他提到俄羅斯侵略烏克蘭，以及中國以軍事行動回應裴洛西和平訪問台灣，表示美國不尋求在任何地方衝突，但是「當國際體系、國際秩序的一些基本原則受到挑戰，我們挺身捍衛，這一點也同樣重要」。

他說，俄國侵略烏克蘭的問題在於，不只是侵略另一個國家，而是侵略國際體系的基本原則；「如果我們任由一個大國欺凌較小國家，侵略和奪取其領土，那將會是不只在歐洲，也是在全世界的狩獵季節」。

布林肯表示，美國並未視非洲為「大國競爭的最新角力場」，「我們致力於與非洲更強勁的夥伴關係，並非在於要設法超越其他任何人」；美國與非洲國家需要以「平等夥伴」關係共同努力因應該戰略文件提到的4大優先要務議題，「非洲國家一直太常被當作他國發展的工具，而非創造自己的發展」，「美國不會對非洲的選擇指手畫腳，其他任何人也不應該如此。做這些選擇的權利屬於、而且只屬於非洲人。」

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