批北京關閉溝通管道不負責任// 白宮籲中國停止武嚇

中國取消氣候變遷商談等美中多個溝通管道，報復美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比表示，中方的舉動非常不負責任。（法新社）

2022/08/07 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國為報復美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，在台灣周圍海域展開大規模軍事演習，並取消三項與美軍的交流機制，暫停四項合作以及氣候變遷商談。對此，美國國務卿布林肯斥責中方不負責任，將全球性問題當成「人質」。白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比也表示，中方的舉動非常不負責任，並呼籲中國停止挑釁的軍演，緩和台海緊張局勢。

布林肯抨擊中國 將全球問題當成「人質」

布林肯六日在菲律賓馬尼拉與染疫中的菲國外交部長馬納羅視訊會議後，對中方切斷與美在多個領域的溝通及合作提出嚴厲批評，認為中國的做法不是在懲罰美國，而是在懲罰全世界。

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柯比五日於華府也指出，中方以為關閉美中多個領域的溝通管道，就是在懲罰美國，但其實是在懲罰全世界，尤其氣候變遷問題沒有地理疆界之別，無疑是全球休戚與共的生存危機，但中國這個全球最大的碳排放國，現在拒絕參與對抗氣候危機的重要步驟，實際上已影響到面臨海平面上升的太平洋諸島國，以及在熱浪下野火頻傳的歐洲各國，中國的舉措「從根本上是不負責任的」。

柯比表示，保持溝通管道暢通對減少誤判與誤解十分重要，但中國經常透過這種方式表達不滿，尤其在危機時期中斷任何層級的軍事溝通管道，更是不負責任，中方過去就曾因為美國對台軍售而中斷軍事對話。不過，他強調，雙方目前並非所有軍事溝通管道都已中斷，高階官員仍保有交流的可能。

然而，美國政治新聞網站「政客」報導，過去一週，中國高階軍官已多次未回應美國官員的致電。

柯比最後強調，中方持續發出好戰言論及採取威脅行動，並以裴洛西訪台為藉口加劇緊張態勢。他呼籲，只要中方停止挑釁的軍演，停止脅迫言論，就能大幅減緩台海緊張。

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