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    美副卿抵索羅門 暗批中俄黷武

    美國副國務卿雪蔓七日在索羅門群島首都荷尼阿拉召開記者會。（法新社）

    美國副國務卿雪蔓七日在索羅門群島首都荷尼阿拉召開記者會。（法新社）

    2022/08/08 05:30

    〔編譯張沛元、陳成良／綜合報導〕正在南太平洋訪問的美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）七日警告，太平洋諸島國必須與強烈渴求權力的政權進行新一波鬥爭，因為有新的一群世界領袖正在讓重提動武的「破敗」想法復辟；雪蔓的發言雖未點名任何國家，但正值中國在台灣周邊地區舉行大規模軍演，以及俄羅斯持續轟炸烏克蘭之際，雪蔓所指為何不言自明。

    籲太平洋島國 合作抵禦外敵

    雪蔓是在索羅門群島出席二戰期間的瓜達卡納島戰役（Battle of Guadalcanal）八十週年的紀念儀式時，提出上述警告。雪蔓說，世上有些人已忘記戰爭代價，或漠視既往教訓；她抨擊那些將「脅迫、壓力與暴力」當成能在不受罰的情況下恣意使用的領袖，但未指名道姓。

    瓜達卡納島戰役是二戰轉捩點，同盟國聯軍與日軍之間長達七個月的海陸空廝殺奪走近兩萬條生命，其中絕大部分是日軍。雪蔓看似企圖透過演說以古論今，呼籲太平洋島國應如當年般與盟軍合作抵禦外敵，「我們記得此觀點（使用暴力等免受罰）在當時有多失敗與空洞，而今依然如是…我們今天再次涉入另一場戰鬥——這場戰鬥將持續一段時間」。

    中國正積極籠絡太平洋島國，雪蔓此行力圖重建華府與該區國家的關係；美國在此地區的影響力式微，當年的民主聯盟亦搖搖欲墜，其中又以今年稍早與中國簽署安全協議、著手限制新聞自由與建議延後大選的索羅門群島最令人憂心。索國總理蘇嘉瓦瑞原定出席這場紀念儀式，但最後並未現身；他稍後與雪蔓會面，雙方論及廣泛議題。雪蔓也強調，華府將加強與「極具關鍵性的」太平洋島國合作，在東加、吉里巴斯與索羅門群島開設大使館。

    布林肯訪非洲 抗衡中俄影響力

    另一方面，美國國務卿布林肯七日抵達南非，展開非洲三國六天訪問行程，尋求在全球影響力的爭奪戰中抗衡俄羅斯和中國。這是布林肯去年出任國務卿後，第二次非洲之行，也是首度南非之行，他此行還將訪問剛果民主共和國和盧安達。南非政府聲明，布林肯將在八日與南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）會談，並將宣布美國的新非洲戰略。

    美國國務卿布林肯七日抵達南非約翰尼斯堡機場，展開非洲三國六天訪問行程。(法新社)

    美國國務卿布林肯七日抵達南非約翰尼斯堡機場，展開非洲三國六天訪問行程。(法新社)

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