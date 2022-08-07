軍情動態》國會才批准芬瑞加入北約 美國超級戰艦就來了

美國海軍基薩奇山號兩棲攻擊艦。（圖/美國海軍）

2022/08/07 20:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國會參議院3日投票支持芬蘭、瑞典加入北約組織後，美國海軍黃蜂級兩棲登陸艦基薩奇山號（USS Kearsarge, LHD 3）所屬兩棲待命支隊（ARG）艦隊3艘軍艦，與隨行的第22陸戰隊遠征支隊（22nd MEU），5日抵達波羅的海多個港口訪問，傳達協防北約北翼防線與嚇阻俄羅斯威脅的決心。

根據《Defense Blog》報導，基薩奇山號兩棲突擊艦、阿靈頓號（USS Arlington, LPD-24）兩棲登陸艦與岡斯頓霍爾號（USS Gunston Hall, LSD 44）船塢登陸艦，分別航抵芬蘭赫爾辛基、瑞典斯德哥爾摩以及愛沙尼亞塔林訪問，凸顯美國對盟邦和區域安全穩定的承諾。

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基薩奇山號指揮官福斯特上尉（ Capt. Tom Foster）說，「這次訪問持續展現了我們對該地區安全與穩定的承諾，並為我們的喊軍和陸戰隊員提供了體驗芬蘭豐富文化的絕佳機會。」

報導指出，基薩奇山號ARG訪問北歐，無疑是美國向俄國發出的「明確訊號」，而ARG與MEU共同部署波羅的海，更充分展現美國對芬蘭與瑞典的具體支持。

這支兩棲待命支隊也將與區域盟邦及夥伴，共同展開各項演習，確保各方作業互通性與合作關係。而美國海軍及陸戰隊，則計畫8日至19日在波羅的海北部，與芬蘭海軍及空軍F/A-18戰機等，展開大型聯演。

阿靈頓號兩棲登陸艦。（圖/美國海軍）

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