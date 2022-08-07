反制中共圍台軍演！美印將在「這裡」聯合演習 他曝4大戰略意義

美國與印度10月將在距離中印爭議邊界僅約95公里的奧利舉行聯合軍演。圖為印軍在靠近中印實際控制線的達旺鎮（Tawang）操作波佛斯40公釐高射砲。（法新社）

2022/08/07 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕中共為反制美國眾議院議長裴洛西訪台而祭出的「圍台」軍演已持續4天，而美方終於也「亮劍」，宣布將於今年10月與印度在中印邊界附近展開聯合軍演，演習日期也刻意挑在中共二十大開會前後，利用中印懸而未決的爭議邊境問題來給北京施加壓力，下馬威意味十足。

綜合《CNN》與《今日印度》報導，有鑑於中共展開圍台軍演致區域情勢急遽升溫，各界紛呼籲美國更強硬反制中國，以免解放軍機艦跨越海峽中線、飛彈飛越台灣本島上空成為常態。而美方近日也終於有了新動作，印度軍方高層透露，印軍今年10月18日至31日（印度媒體Republic World報導則引述印度國防及軍事官員說，演習是在10月14日至31日），將與美軍在印度東北方北阿坎德省（Uttarakhand）海拔1萬英呎（約3048公尺）高的多山地區奧利（Auli）舉行聯合軍演，此次演習將聚焦高空作戰訓練，演習地點距離中印邊境實際控制線（Line of Actual Control）僅約95公里。

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對此，知名律師賴中強今天（7日）透過臉書直言，這個消息就是美國對於中國解放軍台海演習的回應，同時他也分析美印聯合演習4個關鍵戰略意義：

一、警告中國不要升高局勢，不要企圖破壞台海現狀：中國台海演習刻意挑釁在前，那美國與印度就故意挑10月18日至31日中共二十大開會前後，也就是習近平最尷尬時刻，舉行軍事演習作為回應。

二、對等威脅：中國敢挑戰美軍劃設的海峽中線，威脅台灣海峽航行自由與美日韓生命線海空運輸，那美國就透過在中印邊界的軍演，抬出「麥克馬洪線」（McMahon Line）提醒中國，中印之間還有2000公里的未定邊界與總面積12萬平方公里的領土爭議，提醒中國，青康藏高原歷史上可不是中國西南屏障，而是圖博（吐蕃）的「固有領土」。

三、結盟對抗：以美印日澳四方結盟對抗中國霸權，美日澳三國外長聯合聲明要求中國停止軍演是敬酒，美印聯合軍演是敬酒無效後的罰酒。

四、鄭重敬告中國，台海航行自由是國際秩序的必要成分：台海不是中國內海，而是嚴重關乎美印日澳同盟利益與國際秩序的必要成分。

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