中國軍演封鎖國際航道 美國將派軍艦穿越台海

2022/08/05 23:00

〔編譯楊芙宜/台北報導〕中國在台灣周圍海空多處展開實彈軍事演習,發射彈道飛彈、設立多個禁航危險區,使世界最繁忙的本區一些國際航道及空中航線遭到擾斷。白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)4日在例行記者會上譴責北京不負責任行為,美國將持續支持台灣,近期內將派軍機軍艦穿越台灣海峽,捍衛自由開放印太地區。

柯比說,美國國防部長奧斯汀同日已指示「雷根號」航空母艦(USS Ronald Reagan)打擊群留在該區域駐防執勤,以監控局勢;未來數週,美國軍方也將通過台灣海峽,執行標準空域和海域過境,這符合美國長期以來捍衛海洋自由與國際法的行動。

專家直言,中國這次軍演是在模擬為封鎖台灣可能採取的行動。分析師則指出,軍演已導致某些船舶繞開台灣海峽航行,擾斷了世界各地海運貿易重大航路。

《美國之音(VOA)》報導,華府智庫傳統基金會(Heritage Foundation)研究員成斌指出,裴洛西訪台後,中國針對台灣展開軍演為意料中的事,藉以向美國展示力量;美國軍艦在台灣附近水域的存在雖不能阻止中國進行軍演,卻能阻止中國將軍演變成直接侵略,「我認為這將產生嚇阻作用。因為這些(美軍)部隊能夠非常迅速做出反應」。

根據報導,截至4日,美國海軍有5艘軍艦在台灣附近海域執行「日常既定任務」,包括本週在巴士海峽以東海域活動的「雷根號」航母打擊群,「美利堅號」兩棲突擊艦(USS America)在日本九州佐世保基地附近,搭載F-35B戰機、別稱「閃電航母」的兩棲突擊艦「的黎波里號」(USS Tripoli)部署在日本沖繩,而林肯號航母打擊群(USS Abraham Lincoln)、兩棲突擊艦艾薩克斯號(USS Essex,直升機船塢登陸艦)則剛剛結束在夏威夷海域的「環太平洋軍演」(RIMPAC)。

美國國務卿布林肯5日在東亞高峰會外長會議後表示,中國軍演「毫無正當理由」,這些挑釁行動為一項重大升級(escalation),是北京想要改變台灣現狀的最新嘗試;美國在台灣議題上的立場並未改變,也不會被中國的行動所「激怒」。

美軍軍機5日持續在台海周邊活動,偵蒐、監控中國軍演。據中國半官方智庫「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)指出,5日至少有13架美軍軍機在台灣周邊活動。

SCSPI在推特指出,共軍軍演第2天,美軍在台灣周邊強化空中安全識別距離(ISR)行動,至少有1架RC-135S偵察機、1架RC-135V、3架P-8A海神巡邏機、1架E-3G空中預警機、1架U-2S偵察機出動,另有6架KC-135空中加油機支援。

PLA Exercises Day 2: US military strengthens aerial ISR operations around Taiwan island, at least 1 RC-135S, 1 RC-135V, 3 P-8As, 1 E-3G, 1 U-2S are on the spot, supported by 6 KC-135 tankers, August 5. #Pelosi #Taiwan pic.twitter.com/VlzRE7qUeN