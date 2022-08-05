共軍5枚飛彈射入日本EEZ 日防相岸信夫：故意的

共軍昨天在台灣周邊海域進行實彈軍演，日本確認共軍一小時內發射9枚飛彈，其中有5枚掉落在日本專屬經濟區（EEZ），日本防衛相岸信夫在今天例行記者會中表示，從中國軍演設定的多處區域來看，將飛彈射入日本EEZ內可以說是故意的。（翻攝日本防衛省、法新社，本報合成）

2022/08/05 16:28

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕共軍昨天在台灣周邊海域進行實彈軍演，日本確認共軍一小時內發射9枚飛彈，其中有5枚掉落在日本專屬經濟區（EEZ），日本防衛相岸信夫在今天例行記者會中表示，從中國軍演設定的多處區域來看，將飛彈射入日本EEZ內可以說是故意的。

另外，防衛省4日在日本先島諸島南方到台灣東北方海域，確認了3架中國無人偵察機及攻擊型無人機在該處空域盤旋，由於3架無人機盤旋的空域，均為共軍設定的演習海域，岸信夫表示，可能與中國的軍演有關，他也再度強調日方將密切關注中國軍方的動向。

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空中自衛隊確認一架中國偵察型無人機「BZK005」和一架偵察攻擊型無人機「TB001」，在4日上午至夜間，穿越沖繩本島與宮古島之間的海域進入太平洋，兩架無人機在先島諸島南部的太平洋上空盤旋，然後循著同一航線再次返回東海。另外還有一架中國無人機，從東海飛來並在台灣東北海域上空盤旋。

共軍昨天在台灣周邊海域進行實彈軍演，日本確認共軍一小時內發射9枚飛彈，其中有5枚掉落在日本專屬經濟區（EEZ），日本防衛相岸信夫在今天例行記者會中表示，從中國軍演設定的多處區域來看，將飛彈射入日本EEZ內可以說是故意的。（法新社）

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