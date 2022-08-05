中國5枚飛彈警告日本勿援台 紐時：恐造成反效果
〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國針對美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台展開報復，近日在台灣周遭海域進行軍演，但其中5枚飛彈落入日本專屬經濟海域，被認為旨在警告日美馳援台灣的後果。然而，《紐約時報》4日引述專家分析，此舉可能適得其反，反而加速日本提高國防預算、加強應戰能力。
據報導，曾是美國國防部官員的華府「戰略與預算評估中心」（CSBA）總裁麥肯（Thomas G Mahnken）指出，北京意圖藉由飛彈落入日本海域暗中提醒美日兩國，共軍不僅有能力攻擊台灣，也能打擊沖繩嘉手納等區域內的美軍基地，以及任何馳援台灣的海上「入侵」軍隊。
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史丹佛大學日本外交關係專家史奈德（Daniel Sneider）直言，如果日本有人還以為自己可以不捲入台海衝突，「中國人已經告訴你沒這回事」。
然而，部分分析家認為，若北京確實打算威嚇日本，恐怕會造成反效果。
華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）日本計畫主任辰巳由紀（Yuki Tatsumi）指出，日本對這次的事件（中國發射飛彈）應不陌生，因為北韓從2016年以來已發射10枚彈道飛彈落入日本專屬經濟海域。短期而言，日本可能同樣對北京採取外交抗議，並提高警覺，「日本絕對不想因為過度反應，而遭到中國譴責，所以不會做出具體回應，但會加強對共軍的監控」；長期而言，中國將看到日本進一步強化防衛，「此事不但不會緩和日本國內討論提高防衛預算的熱度，反而會加速此一進程，甚至也會加速日美相關對話。」
紐時指出，日本多年來小心翼翼地觀察中國崛起，並已開始承擔更多防衛責任，一方面減少依賴美國，另一方面加強與其他盟國的合作。在俄羅斯入侵烏克蘭後，日本國內修憲聲浪更加篤定，執政的自民黨也著手提高國防預算在GDP（國內生產毛額）的佔比達2％，甚至有愈來愈多鷹派政治人物推動國家建立軍事「首擊」能力，以及有朝一日允許美軍在境內部署核武，以作為威懾力量，諸如此類的討論在10年還無法想像。
台灣距離日本與那國島軍事基地僅約109公里，更是日本政府安全考量的核心。台灣是日本最大貿易夥伴之一，也是先進晶片的主要來源，且日本幾乎所有能源進口都經由台灣海峽運輸。日本政策決策者憂心，台灣一旦陷入軍事衝突，日本也將無法倖免。