中國5枚飛彈警告日本勿援台 紐時：恐造成反效果

專家指出，中國軍演射飛彈落入日本海域，將加速日本加強軍力的進程。圖為美軍雷根號航空母艦打擊群及日本海上自衛隊直升機護衛艦加賀號等軍艦一同巡航南海。（路透資料照）

2022/08/05 15:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國針對美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台展開報復，近日在台灣周遭海域進行軍演，但其中5枚飛彈落入日本專屬經濟海域，被認為旨在警告日美馳援台灣的後果。然而，《紐約時報》4日引述專家分析，此舉可能適得其反，反而加速日本提高國防預算、加強應戰能力。

據報導，曾是美國國防部官員的華府「戰略與預算評估中心」（CSBA）總裁麥肯（Thomas G Mahnken）指出，北京意圖藉由飛彈落入日本海域暗中提醒美日兩國，共軍不僅有能力攻擊台灣，也能打擊沖繩嘉手納等區域內的美軍基地，以及任何馳援台灣的海上「入侵」軍隊。

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史丹佛大學日本外交關係專家史奈德（Daniel Sneider）直言，如果日本有人還以為自己可以不捲入台海衝突，「中國人已經告訴你沒這回事」。

然而，部分分析家認為，若北京確實打算威嚇日本，恐怕會造成反效果。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）日本計畫主任辰巳由紀（Yuki Tatsumi）指出，日本對這次的事件（中國發射飛彈）應不陌生，因為北韓從2016年以來已發射10枚彈道飛彈落入日本專屬經濟海域。短期而言，日本可能同樣對北京採取外交抗議，並提高警覺，「日本絕對不想因為過度反應，而遭到中國譴責，所以不會做出具體回應，但會加強對共軍的監控」；長期而言，中國將看到日本進一步強化防衛，「此事不但不會緩和日本國內討論提高防衛預算的熱度，反而會加速此一進程，甚至也會加速日美相關對話。」

紐時指出，日本多年來小心翼翼地觀察中國崛起，並已開始承擔更多防衛責任，一方面減少依賴美國，另一方面加強與其他盟國的合作。在俄羅斯入侵烏克蘭後，日本國內修憲聲浪更加篤定，執政的自民黨也著手提高國防預算在GDP（國內生產毛額）的佔比達2％，甚至有愈來愈多鷹派政治人物推動國家建立軍事「首擊」能力，以及有朝一日允許美軍在境內部署核武，以作為威懾力量，諸如此類的討論在10年還無法想像。

台灣距離日本與那國島軍事基地僅約109公里，更是日本政府安全考量的核心。台灣是日本最大貿易夥伴之一，也是先進晶片的主要來源，且日本幾乎所有能源進口都經由台灣海峽運輸。日本政策決策者憂心，台灣一旦陷入軍事衝突，日本也將無法倖免。

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