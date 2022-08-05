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    不只雷根號待命監控 美7架軍機強化台海周邊活動

    SCSPI指出，美軍至少出動7架軍機在台海周邊執行任務。（路透）

    SCSPI指出，美軍至少出動7架軍機在台海周邊執行任務。（路透）

    2022/08/05 13:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中共環台軍演進入第二天，美方雖表態不願衝突加劇，但持續在周邊偵蒐、監控整體情勢。據中國半官方智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）指出，5日至少有7架美軍軍機在台灣本島周邊活動。

    SCSPI推特表示，共軍軍演第二天，美軍在台灣本島周邊強化空中安全識別距離（ISR）行動，至少有1架RC-135S偵察機、1架RC-135V、3架P-8A海神巡邏機、1架E-3G空中預警機、1架U-2S偵察機出動，另有6架KC-135空中加油機支援。

    美方因不願升高台海緊張情勢，延後原訂本週進行的義勇兵三型洲際彈道飛彈試射（ICBM）試射，避免產生誤判風險。但白宮強調，雷根號航空母艦戰鬥群正依照五角大廈的指揮在區域內監控整個情勢，持續支持台灣並捍衛印太地區的自由和開放。

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