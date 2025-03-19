楊植斗否認關說比特犬 苗博雅：你認識飼主還派助理盯場

國民黨台北市議員楊植斗（圖）承認比特犬Lucky首度咬人後曾致電動保處安排訪談飼主，但否認關說；社民黨台北市議員苗博雅批評楊植斗影射她關說，並爆料「楊植斗根本就認識飼主」。（資料照）

2025/03/19 10:09

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市近日發生比特犬Lucky相隔11天接連2次咬傷人，動保處卻遲遲未開罰，一度傳出有議員關說。國民黨市議員楊植斗昨（18）日承認Lucky首度咬人後曾致電動保處，並安排飼主、其助理與動保處訪談，但否認關說；社民黨市議員苗博雅卻意外掃到颱風尾。苗博雅18日在臉書發文批評楊植斗影射她關說，並強調「楊植斗根本就認識飼主」。

苗博雅在臉書貼出楊植斗與媒體人謝曜州一搭一唱，影射她涉入比特犬事件關說的臉書貼文留言內容，並怒嗆：「楊植斗不反省自己的作為，超過民代服務的合理界線，從關心變成關說，竟然還和藍媒在留言區一搭一唱寫科幻小說，沒證據瞎點名苗博雅，還記得每句都加個『？』規避法律責任。」

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苗博雅反問，「台北市長蔣萬安會被苗博雅施壓？會相信這個故事的人，應該要檢查智商」，而這種故事就是要騙那些「只看藍媒、只看標題的人」。苗博雅指出，這種手法她看多了，下一步就是媒體來問，苗博雅不發聲，網軍就可以洗苗博雅心虛；苗博雅否認，藍媒直接做新聞影射苗博雅心虛，這樣「真正關說」的楊植斗就可以脫身。

苗博雅強調，關於二度傷人的比特犬，她從來沒有任何關說舉動，過去在2020年也早就質詢過，要求加強重罰不負責任的飼主，給人類和狗狗安全安心的環境。苗博雅指控楊指斗，除了認識飼主、找動保處跟飼主開會，還派助理盯場，苗認為，如果是希望重罰，直接質詢要求重罰就好了，不會單方面找飼主跟動保處開會，也不會派助理去盯場。

苗博雅提到，楊植斗「開完會的結果」確實是犬隻不沒入，飼主沒幫狗戴嘴套、比特犬再犯再傷無辜路人，苗質疑：「如果這不是關說，什麼才是關說？」

比特犬Lucky二度咬人，意外衍生出議員關說疑雲。圖為Lucky。（資料照）

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