才說撤銷的......中國：黃海北部2海域今起「重大軍事活動」

中國海事局下午發布航行警告，預告黃海2個海域已自今天中午12時起「組織重大軍事活動」。（美聯社）

2021/07/12 21:32

〔中央社〕中國海事局下午發布航行警告，預告黃海2個海域已自今天中午12時起「組織重大軍事活動」，將持續至16日中午12時，為期整整4天，並要求任何船隻在上述期間內不得進入公告海域。

由於中國海事局5日及6日曾公告，黃海中部將有「火箭殘骸掉落」及「重大軍事活動」。但其中「重大軍事活動」的公告不到6小時後又宣告撤銷，引起外界揣測。

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經比對海圖，這2個預料將舉行軍事演習的海域，都位在山東半島東部的榮成市東南方向，屬黃海北部海域。

這項公告於今天下午2時30分在中國海事局官網公布，內容標註8個座標，來源為中國海事局轄下的青島海事局。

日本副首相麻生太郎5日公開表示，如果中國侵攻台灣，日本政府將認定為安保法所規定的「存亡危機事態」，有可能行使受限的集體自衛權，「美國與日本一定要一同防衛台灣才行」，引起中國不滿。

同日下午2時23分，中國海事局先是發布標題為「關於港區火箭殘骸掉落區域的航行警告」，內文指9日中午12時至同日深夜12時間，黃海中部8個座標形成的2 個範圍內海域「有影響船舶航行安全的活動，禁止駛入」，未多作說明。

6日上午10時4分，中國海事局接著發布標題為「關於黃海中部重大軍事活動的航行警告」，內文指9日上午8時至13日下午6時，黃海中部5個座標形成的1個範圍內海域「有影響船舶航行安全的活動，禁止駛入」，也未多作說明。

上述2項航行警告，一度引發中國藉軍事演習「警告日本」，對麻生太郎涉台發言表達不滿的揣測。但相隔不到6小時，中國海事局6日下午3時46分又發布「撤銷航行警告」，宣布撤銷上述「重大軍事活動」的航行警告，讓外界議論紛紛。

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