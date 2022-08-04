閃躲選邊？裴洛西南韓行 尹錫悅「休假」不見

南韓總統尹錫悅（圖）「休假」未見到訪的美眾議院議長裴洛西。（路透）

2022/08/04 09:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團巡訪亞洲，在昨天結束台灣行程後飛抵南韓首爾，預定今天將會與南韓國會議長金振杓會談，不過，在已曝光的行程中，並未與南韓總統尹錫悅見面，據昨天韓媒釋出的訊息指出，尹錫悅以「夏季休假」避開與裴洛西的會面，以免觸怒中國。

綜合媒體報導，尹錫悅對外宣稱是從本月1日起進入為期5天的「夏季休假」，依時間推算，裴洛西今（4）日訪韓期間，尹錫悅正在休假，有媒體昨（3）日特地詢問總統辦公室尹裴會一事，但獲得的答案不會見面，連喬時間也沒有。

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不止尹錫悅休假不見，連韓國外交部長官樸振也於昨日下午啟程赴柬埔寨，出席4日至5日在金邊舉行的東亞合作系列外長會。意思是，「剛好」出訪，未能在韓國境內見到裴洛西。

據媒體推測，裴洛西訪台令中國當局大感不滿，各種文攻武嚇正在進行中，裴洛西訪台成功，直接對中共領導人習近平政權造成打擊，裴洛西南韓行也被觀察認為，是逼尹錫悅在美中間選邊表態，不過，尹錫悅直接「休假」閃避，避免觸怒中國，以在美中之間站隊取得緩衝時間，或持續保持瞹眛。

美國眾議院議長裴洛西（左）昨天與總統蔡英文（右）相見歡。（圖擷取自總統府網站）

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