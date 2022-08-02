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    裴洛西訪台》專機「一路向東」？ 《華郵》專欄作家說分明

    疑似裴洛西搭乘的專機「SPAR19」一路向東飛行，知情人士指出，這是為了最大程度的安全考量。（擷取自Flightradar24網站）

    疑似裴洛西搭乘的專機「SPAR19」一路向東飛行，知情人士指出，這是為了最大程度的安全考量。（擷取自Flightradar24網站）

    2022/08/02 18:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預定今（2日）晚抵達台灣，不過外傳裴洛西所搭乘的行政專機「SPAR19」，今天下午自馬來西亞起飛後卻未依常見航線朝台灣飛行，而是一路向東。知情人士指出，這是為了最大程度的安全考量。

    疑似裴洛西搭乘的專機「SPAR19」今天下午3時許自馬來西亞起飛後，曾曝光裴洛西訪台時程的《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）在推特發文表示，這架專機正沿著繞行菲律賓前往台灣的路線飛行，消息人士指出，這樣的飛行路線是為了將安全風險降到最低。

    「Flightradar24」飛航追蹤網站資訊顯示，截至晚間6時30分，「SPAR19」專機仍大致持續朝東沿印尼群島飛行，已飛越婆羅洲上空。

    裴洛西訪台消息傳出後，中國持續文攻武嚇，包含在南海、東海等多處海域進行實彈演練，試圖阻止裴洛西的台灣行。

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