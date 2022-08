裴洛西訪台》專機「一路向東」？ 《華郵》專欄作家說分明

2022/08/02 18:48

〔即時新聞/綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)預定今(2日)晚抵達台灣,不過外傳裴洛西所搭乘的行政專機「SPAR19」,今天下午自馬來西亞起飛後卻未依常見航線朝台灣飛行,而是一路向東。知情人士指出,這是為了最大程度的安全考量。

疑似裴洛西搭乘的專機「SPAR19」今天下午3時許自馬來西亞起飛後,曾曝光裴洛西訪台時程的《華盛頓郵報》專欄作家羅金(Josh Rogin)在推特發文表示,這架專機正沿著繞行菲律賓前往台灣的路線飛行,消息人士指出,這樣的飛行路線是為了將安全風險降到最低。

「Flightradar24」飛航追蹤網站資訊顯示,截至晚間6時30分,「SPAR19」專機仍大致持續朝東沿印尼群島飛行,已飛越婆羅洲上空。

裴洛西訪台消息傳出後,中國持續文攻武嚇,包含在南海、東海等多處海域進行實彈演練,試圖阻止裴洛西的台灣行。

