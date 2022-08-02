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    逾28萬人緊盯赴台！ 裴洛西專機疑「繞路」飛越印尼婆羅洲領空

    裴洛西專機正飛越印尼婆羅洲上空。（圖擷自FlightRadar24）

    裴洛西專機正飛越印尼婆羅洲上空。（圖擷自FlightRadar24）

    2022/08/02 18:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）「波音C-40C運輸機」行政專機（呼號SPAR19）已於台灣時間下午3點42分從馬來西亞起飛，飛往未公開目的地，目前專機正飛越印尼婆羅洲（Borneo）上空，下一站是否為台灣受到各界關注，有超過28萬人於線上緊盯。

    根據即時航班追蹤網站「FlightRadar24」資料顯示，裴洛西抵達馬來西亞的C-40C專機（呼號SPAR19）今下午從蘇丹阿都阿兹沙機場起飛，目的地顯示為未知（N/A），目前線上有逾28萬人追蹤航班路徑。由於有另一架呼號美軍C-40C（呼號SPAR20）同日也飛抵吉隆坡，外界猜測裴洛西可能會換乘該架專機抵台，因此不清楚裴洛西本人是否在呼號SPAR19的專機上，不過目前呼號SPAR20未有起飛跡象。

    目前呼號SPAR19專機正飛越印尼婆羅洲上空。正常來說，馬來西亞飛往台灣的航班，會行經南海，在接近菲律賓西邊海域時往北，從台灣南端進入領空，平均飛行時間近5小時，但裴洛西專機卻疑似「繞路」，從大馬起飛後向東南飛，再轉往東邊，經印尼領空往北，可能會從菲律賓東邊海域北上前往松山機場。

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