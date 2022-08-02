裴洛西今晚抵台 中國外交部提5點聲明嗆美「負全責」

針對裴洛西可能將抵台。中外交部發言人華春瑩2日發出中方5點聲明。（路透資料照）

2022/08/02 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）造訪亞洲甫結束星馬行程，下一站是否為台灣受到各界關注。對此，中國外交部發言人華春瑩今天（2日）提出5點聲明，稱美方必將為其「損害中國主權安全利益」承擔責任。

綜合中媒報導，裴洛西可能將於今晚抵台的消息成為今天中外交部例行記者會熱議焦點，華春瑩宣稱，北京已多次明確闡明立場，並向華府提出嚴正交涉，但美國還是採取挑釁行動，導致台海緊張局勢升級，美方應為此負全部責任。

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華春瑩還洋洋灑灑提出5點中方聲明：

1. 美國政府的各個機構，包括行政、立法、司法部門，都應該執行美國政府承認和承諾的外交政策。1979年，美國政府在中美建交公報中明確承諾，美利堅合眾國承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府，在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。美國國會作為美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國政府承認和承諾的外交政策。美國眾議長作為美國政府的三號人物，乘坐美國軍機竄訪台灣地區，絕不是什麼非官方行為。

2. 美方個別政客以往的錯誤行動不應該構成先例，更不能成為美方在台灣問題上錯上加錯的藉口。

3. 一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會的普遍共識。正是在一個中國原則基礎上，中國同包括美國在內的181個國家建立了外交關係，美方在中美三個聯合公報中就一個中國原則對中方作出過莊嚴的承諾。近年來，美方口頭上聲稱堅持一個中國政策，但行動上不斷地倒退，甚至虛化、掏空一個中國原則，不僅先後將其單方面炮製的中方從未承認而且堅決反對的所謂「與台灣關係法」、對台「六項保證」塞入其一個中國政策表述，還違背僅僅與台灣方面保持非官方接觸的承諾，不斷提升美台接觸的水平，並且持續加大對台軍售。

4. 美方出於「以台制華」的戰略，支持和縱容「台獨」分裂勢力在台灣問題上不斷蓄意挑釁中國，步步緊逼中方的紅線和底線。美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後。面對美方罔顧中方反覆嚴正交涉，肆意妄為，中方採取任何反制措施都將是正當的和必要的，這也是任何一個獨立主權國家應有的權利，更何況中國是一個擁有5000年歷史和14億多人口的大國，對此，希望美方有十分清醒的認識。

5. 台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。我們堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國主權、安全和領土完整，是14億多中國人民的堅定意志，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，美方應該放棄任何「打台灣牌」的企圖，言行一致，不折不扣地恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。如果美方一意孤行，由此造成的一切嚴重後果將由美方負責。

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