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    六福村「89猴」停車場甩尾囂張嗆警 上銬後求饒：你不要動手！

    89猴在六福村甩尾。（圖擷取自臉書）

    89猴在六福村甩尾。（圖擷取自臉書）

    2025/04/04 10:13

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕六福村在兒童節連假期間推出未成年可以免費進園遊玩的活動，吸引大批青少年湧入。沒想到有男子在停車場甩尾，讓許多現場遊客受到驚嚇，警方到場後甩尾男子原本很囂張，警察將駕駛壓制上銬，駕駛見狀趕緊求饒「你不要動手啦，我自己下車」。

    綜合媒體報導，多名網友在社群平台、臉書社團爆料公社PO出一段影片，影片中可以看到1輛銀白色的轎車不斷在停車場內轉圈圈、甩尾，惱人的噪音讓許多遊客破口大罵，網友在貼文中表示「六福村外的停車場有89屁孩在亂（轉）甩（圈）尾（圈），因為兒童節18歲以下免費所以有超多小孩，萬一撞到人後果不敢想。」

    有民眾報警，也有民眾看不下去上前嗆聲、並打駕駛，駕駛大喊公然侮辱，警方到場後駕駛則強調自己有隱私權，警方無權要求他下車，囂張表示「我時間很多可以跟你耗」，警方看勸阻無效後將駕駛上銬，駕駛則轉為慌亂跳針，「欸，你沒有辦法，你沒有辦法，你沒有辦法！你不能動手啊！你不能動手！你放手！我自己下來 ！我自己下來！你不要動手！」

    警方勸阻無效後將男子拉下車。（圖擷取自IG）

    警方勸阻無效後將男子拉下車。（圖擷取自IG）

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