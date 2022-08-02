裴洛西真的要訪台！ 胡錫進洩氣：就讓她去吧

中國環球時報前總編輯胡錫進。（彭博資料照）

2022/08/02 01:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出可能訪問台灣，中國《環球時報》前總編輯胡錫進就不斷放狠話，揚言共機伴飛、擊落專機，一度推特帳號被封鎖；如今證實裴洛西2日晚間將抵台，胡錫進1日晚間再度發文，卻像是洩了氣的皮球說「就讓她去吧」。

7月19日英國《金融時報》報導裴洛西計畫8月率團訪台，胡錫進當晚就發文，主張要讓裴洛西「知難而退放棄」，「中國要不惜面對一場高強度的台海軍事危機」。7月25日又發文，揚言裴洛西訪台將製造美中「狹路相逢」，一旦美中爆發海上衝突，美國航空母艦編隊「將被消滅」。7月26日加碼，聲稱共機將「伴飛」裴洛西座機，一起飛到台灣上空，「開闢解放軍戰機在台灣上空巡航的偉大先例」。

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7月29日胡錫進又強調，如果美國派戰機護航裴洛西進入台灣領空，共軍有權「擊落」裴洛西專機和美軍戰機。放完狠話，胡錫進還說，裴洛西至今不敢確認將訪台，台灣當局也沒有表示收到消息，「代表他們在氣勢上已經輸了」。

7月31日傳出裴洛西可能以私人身分訪台，胡錫進可能辭窮了，宣稱訪台「必有嚴重後果」；8月1日，裴洛西已經抵達新加坡，胡錫進又把紅線往後移，不斷強調共軍已做好充分準備，「如果她（裴洛西）敢在台灣停留，那將是點燃台海局勢火藥的時刻」。

8月1日晚間，本報確認裴洛西2日晚間將抵台，且會在台灣過夜，將安排與蔡英文總統會面、拜訪立法院，胡錫進再度在推特上發文：「就讓她去台灣吧！但出發前，請先祈禱她自己一路平安，祝她不要在歷史上被定位為把軍事摩擦擴大到台海大規模戰爭的罪人。」

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