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    裴洛西在日本中暑？ 矢板明夫抓包假新聞：出於小粉紅之手

    裴洛西（左2）1日傍晚出席新加坡美國商會在香格里拉飯店舉辦的酒會。（法新社）

    裴洛西（左2）1日傍晚出席新加坡美國商會在香格里拉飯店舉辦的酒會。（法新社）

    2022/08/02 00:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）尚未訪台，假新聞卻已開始散播，日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫就表示，有人用他的名字發布一則裴洛西在日本中暑的假新聞，「應該是來自中國國內的微博，大概是出於小粉紅之手」。

    矢板明夫1日晚間在臉書表示，他接到好幾個媒體朋友來電，詢問裴洛西在日本中暑的事情是不是真的？讓他丈二金剛摸不著頭腦，「後來有人發來截圖，才知道是有人用我的名字發了一條假新聞」。

    矢板明夫指出，假新聞的內容為：「佩洛西疑似中暑！剛剛，日本產經新聞支長矢版明夫公開表述：不幸的是佩洛西議長於凌晨落地後、隨即出現了頭暈、嘔吐、腹瀉等症狀、現已入住東京順天堂病院特號病室。由前總務大臣高市早苗女士陪同前往⋯。」

    矢板明夫說，過去也曾有人利用他的名字發布假新聞，但這一次特別惡劣，因為7月30日全球媒體都在追蹤裴洛西的去向，「很多人猜測她去了日本，這個時候，突然出現了這條裴洛西中暑的新聞，很多人可能信以為真」。

    矢板明夫認為，1日大家得知裴洛西前往新加坡，可能就會有人誤以為是他放出了錯誤的消息，「這條假新聞，應該是來自中國國內的微博，大概率是出於小粉紅之手。」他直言，中國小粉紅非常不希望裴洛西訪問台灣，所以透過製造假新聞混淆視聽，同時想把他的名聲搞臭。

    「這也屬於一種認知作戰。」矢板明夫強調，這種事情不是第一次，也不會是最後一次，由於防不勝防，也只能提高警覺。

    矢板明夫表示，他接到好幾個媒體朋友來電，詢問裴洛西在日本中暑的事情是否為真，讓他丈二金剛摸不著頭腦，「後來有人發來截圖，才知道是有人用我的名字發了一條假新聞」。（圖取自矢板明夫臉書）

    矢板明夫表示，他接到好幾個媒體朋友來電，詢問裴洛西在日本中暑的事情是否為真，讓他丈二金剛摸不著頭腦，「後來有人發來截圖，才知道是有人用我的名字發了一條假新聞」。（圖取自矢板明夫臉書）

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