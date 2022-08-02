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    跳機？飛機故障迫降機場 副駕駛先摔下慘死

    美國一架小型飛機日前因起落架故障，迫降在北卡羅來納州羅利達拉姆國際機場草坪。（圖翻攝自推特）

    美國一架小型飛機日前因起落架故障，迫降在北卡羅來納州羅利達拉姆國際機場草坪。（圖翻攝自推特）

    2022/08/02 00:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一架小型飛機日前因起落架故障，迫降在北卡羅來納州羅利達拉姆國際機場（Raleigh–Durham International Airport），還好駕駛員僅受輕傷。但奇怪的是，機上原先還有一名副駕駛，飛機順利迫降後並未發現其蹤影，之後才在一處民宅發現其遺體。

    綜合外媒報導，上週五（7/29），一架10人座小飛機因起落架損壞，緊急迫降在羅利達拉姆機場的草坪上，機場緊急出動救援，發現機上有一名駕駛員，所幸僅受輕傷，隨即將其送至附近醫院治療，當天晚上就出院。這起事件也僅造成幾個航班延誤，影響並不大。

    不過當這名駕駛員透露機上原本其實還有一名副駕駛，所有人都感到納悶，因為迫降現場僅發現他一人。對此他解釋，副駕駛在迫降過程中，疑似太緊張，沒有拿降落傘就跳機，不過該名駕駛員在與航空交通管制求救時，都未提及有副駕駛存在，也未說有人從飛機上跳下。

    同一天晚上，警方獲報指距離羅利達拉姆機場數十公里的民宅後院發現一具遺體，警方到場後確認死者為迫降飛機的副駕駛克魯克斯（Charles Hew Crooks）。目前相關單位已介入調查，目前認為克魯克斯應該不是跳機求生，而是從飛機上掉出去。

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