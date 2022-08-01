軍情動態》台灣M1A2T戰車合約 美國國防部網站現蹤

美國國防部網站日前宣布已經簽訂了改裝合約，將會生產M1A2艾布蘭主戰戰車，預計在2025年完成。（路透）

2022/08/01 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部7月27日發布一則消息，指出已經簽訂了改裝合約，將會生產M1A2艾布蘭主戰戰車，預計在2025年完成。

根據陸軍識別（ArmyRecognition）報導，美國國防部網站在「7月28日合約」的文章中提到，密西根州史特林高地的通用動力陸地系統公司（General Dynamics Land Systems）獲得了1052萬3248美元（約新台幣3.1億元）合約，該合約為生產台灣的主戰坦克M1A2，預計在俄亥俄州的利馬進行生產，完成時間為2025年9月30日。

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2019年7月8日，美國國務院批准向台美經濟文化代表處（TECRO）出售費用預估為20億美元（約600億）的軍售，該項目包含了108輛M1A2T主戰坦克，14輛M88A2坦克救援車，以及相關的武器、彈藥和後勤裝備。

M1A2T是根據國軍要求的M1A2 SEP V2台灣特製版，升級了生存能力、汽車電源組、計算機系統與夜視能力等，目前尚不知道是否會增減設備，M1A2 SEP V2主戰戰車具有改進的微處理器、彩色平板顯示器，更好的人機界面，以及通用操作環境（COE）軟體的新開放式操作系統。

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