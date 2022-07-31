烏克蘭南部城市遭砲擊至少2死3傷 糧食大亨也慘死家中

烏克蘭南部城市尼古拉耶夫遭猛烈砲擊後，消防員正在撲滅火勢。（法新社）

2022/07/31 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）昨晚至今（31日）早遭俄羅斯猛烈砲擊，造成至少2死3傷，多處公共設施與房屋被摧毀，烏克蘭糧食大亨瓦達圖爾斯基（Oleksiy Vadatursky）也在這場攻擊中不幸喪生。

綜合外媒報導，尼古拉耶夫於30日晚間至31日上午遭到俄羅斯猛烈砲擊，至少1間旅館、1座運動場、2所學校以及多間房屋被摧毀，並有至少3人受傷。尼古拉耶夫市長森克維奇（Oleksandr Senkevych）表示，這可能是俄羅斯入侵烏克蘭5個月以來，對尼古拉耶夫市最猛烈的攻擊。

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另外，現年74歲的烏克蘭大型農業公司Nibulon所有人瓦達圖爾斯基，其住家也在這場攻擊中遭砲彈擊中，瓦達圖爾斯基與他的妻子雙雙命喪家中。

總部位於尼古拉耶夫的Nibulon公司，主要從事小麥、大麥、玉米等穀物的生產與出口，還擁有自己的船隊與造船廠。瓦達圖爾斯基是Nibulon的創始人兼所有人，曾獲頒「烏克蘭英雄」榮譽獎項。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，瓦達圖爾斯基的死是「整個烏克蘭的巨大損失」。

烏克蘭糧食大亨瓦達圖爾斯基的住家也遭攻擊，導致他不幸在家中喪生。（擷取自Nibulon官方網站）

尼古拉耶夫遭俄羅斯猛烈砲擊，多間房屋被毀。（路透）

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