為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬達加斯加「偷牛賊」土匪橫行 民宅縱火至少32死

    馬達加斯加國防部長拉科托尼里納（Richard Rakotonirina，左）指出，當地土匪「偷牛賊 （dahalo）」的在首都安塔那那利佛以北地區對民宅縱火，造成至少32人喪命，他們甚至把女人和小孩活活燒死。（圖擷取自馬達加斯加國防部臉書）

    馬達加斯加國防部長拉科托尼里納（Richard Rakotonirina，左）指出，當地土匪「偷牛賊 （dahalo）」的在首都安塔那那利佛以北地區對民宅縱火，造成至少32人喪命，他們甚至把女人和小孩活活燒死。（圖擷取自馬達加斯加國防部臉書）

    2022/07/31 19:54

    〔中央社〕馬達加斯加國防部在聲明中指出，被稱為「偷牛賊 （dahalo）」的當地土匪在首都安塔那那利佛以北地區對民宅縱火，造成至少32人喪命。

    路透社報導，這起殺人事件28日深夜、29日凌晨發生在安塔那那利佛（Antananarivo）以北約75公里的安卡祖貝區（Ankazobe）。

    國防部長拉科托尼里納（Richard Rakotonirina）昨天深夜在上傳國防部臉書（Facebook）帳號的影片中提到：「這裡的人們歷經一場真實上演的悲劇...許多人喪命，有32人死亡。這起犯罪是殘忍『偷牛賊』土匪所為，他們甚至把女人和小孩活活燒死。」

    「偷牛賊」是組織化的犯罪幫派，在馬達加斯加部分地區偷社區居民的牛，並且策劃各種形式搶劫行動。

    拉科托尼里納說：「我們會將犯下這起案件的犯嫌及其同夥繩之以法。」他強調，已對當地增加部署安全部隊以搜捕行兇者。

    他指出，這場攻擊很可能是針對社區居民在過去打擊「偷牛賊」行動中對安全人員提供情資而進行的報復。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬達加斯加遭熱帶氣旋強襲 至少92死、11萬人流離失所
    2022/02/10 11:30

    馬達加斯加遭熱帶氣旋強襲 至少92死、11萬人流離失所
    視察船難卻飛機失事！部長游泳12小時上岸生還畫面曝光
    2021/12/22 07:47

    視察船難卻飛機失事！部長游泳12小時上岸生還畫面曝光

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    密謀暗殺總統 馬達加斯加6嫌遭重判「苦力刑」
    2021/12/18 21:50

    密謀暗殺總統 馬達加斯加6嫌遭重判「苦力刑」
    馬達加斯加恐成首例氣候變化致饑荒受害者 新研究指另有他因
    2021/12/02 13:08

    馬達加斯加恐成首例氣候變化致饑荒受害者 新研究指另有他因

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    史上首次「氣候變化引爆饑荒」 馬達加斯加災民吃蟲維生
    2021/08/27 11:17

    史上首次「氣候變化引爆饑荒」 馬達加斯加災民吃蟲維生
    密謀暗殺馬達加斯加總統 嫌犯竟包括5位將軍
    2021/08/02 09:43

    密謀暗殺馬達加斯加總統 嫌犯竟包括5位將軍
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播