東京增逾3萬例 創週日新高紀錄

東京今天新增確診病例已連續4天逾3萬例，創當地週日歷史新高紀錄。（歐新社）

2022/07/31 20:01

〔中央社〕日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，東京今天新增確診病例已連續4天逾3萬例，創當地週日歷史新高紀錄。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時15分止，日本全境單日已新增17萬690例確診病例，是連續兩個週日都新增逾17萬例。

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日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增3萬1541例確診病例，較上週日增加3429例，不僅創週日歷史新高紀錄，也是連續12天單日新增確診病例高於上週同日。

鄰近東京都的埼玉縣今天新增1萬3690例確診病例，創當地歷史新高紀錄，至今累計病例數76萬4128例，包括1682例死亡病例。

茨城縣今天新增3777例確診病例創當地單日新高紀錄，也是連續30天單日新增確診病例高於上週同日，至今累計病例數20萬8508例。

大阪府今天新增1萬6473例確診病例，至今累計病例數137萬1139例，包括5348例死亡病例。

琉球新報報導，冲繩縣今天新增4406例確診，較上週日的4625例多219例，至今累計病例35萬8807例。冲繩縣目前專責病床使用率84.7%，重症病床使用率維持41.9%。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增1094.34人染疫，冲繩縣以2294.90人連續128天高居日本各地之冠；福岡縣以1625.53人次之、東京都以1602.32人排名第3。

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