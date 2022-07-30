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    耿爽暗批雙重標準 美方回嗆中國為「大國侵略小國」找藉口

    中國駐聯合國代表團副代表耿爽表示，「有國家」在烏克蘭與台灣問題上持雙重標準。（法新社）

    中國駐聯合國代表團副代表耿爽表示，「有國家」在烏克蘭與台灣問題上持雙重標準。（法新社）

    2022/07/30 17:39

    〔即時新聞／綜合報導〕近期烏俄戰事延燒，區域不穩的氛圍高漲，美中關係也在裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的消息之下陷入僵局。30日在聯合國安理會討論烏克蘭危機的會議上，中國駐聯合國代表團副代表耿爽表示，「有國家」在烏克蘭與台灣問題上持雙重標準，顯然就是在暗批美國；而美方代表也不甘示弱回應，表示中國方面的「誤導性」論調簡直是為「大國侵略小國」提供了正當化的理由。

    綜合外媒報導，聯合國安理會於30日召開針對烏克蘭危機的會議，中國駐聯合國代表團副代表耿爽表示，對近期烏俄雙方重啟糧食運輸的進程感到支持與讚賞，重申中方對烏俄戰爭的立場以及人道救援的重要性。在論及烏克蘭危機的三點啟示時，耿爽突然間話鋒一轉，硬是從烏克蘭問題跳到台灣問題身上。

    耿爽說：「『個別國家』在烏克蘭問題上，一再強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷挑戰中國主權，甚至蓄意在台海製造緊張局勢，這是對憲章宗旨和原則的褻瀆和侵害，中方一貫尊重他國主權，當然也希望自身主權得到他國尊重，中方維護國家主權的意志，堅定不移堅如磐石。」

    耿爽說的「個別國家」顯然就是指美國，然後延續北京當局先前警告美國「玩火必自焚」的論調接著指出：「任何人都不要低估14億多中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和能力。希望有關國家看清楚這一點，不要玩火自焚。」

    而對於中方這種若隱若現、但又不指名道姓的指控，美國方面當然不會站著挨罵。美國常駐聯合國代表就駁斥耿爽的發言，認為中國的言論是在試圖轉移「譴責俄國侵略的現實」，在任何情況下俄羅斯侵略烏克蘭都是不被允許的。

    美方代表反擊，中國無能點出俄羅斯作為一個明顯的侵略者的角色，讓人質疑中方對其主權以及領土完整原則的承諾。中國對於俄羅斯有「合法」安全議題的誤導性論點，似乎是在為「大國侵略小國」尋找正當理由，而不是真正致力於和平解決爭端。

    近日美中關係充滿火藥味，從烏俄戰事、裴洛西訪台到近期的習拜通話，雙方是誰也不讓誰，而美國近期舉行環太平洋軍事演習（RIMPAC），中方亦於29日宣布將在台灣海峽進行軍事演練，顯然頗有嚇阻美方、台灣政府的意味存在。

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