不怕普廷報復 俄獨立媒體海外重起爐灶

俄羅斯入侵烏克蘭後，強制掃蕩至少200家俄國獨立媒體，然而，美國《華爾街日報》報導，TV Rain、iStories、新報（Novaya Gazeta）、Mediazona、Verstka等獨媒，陸續在拉脫維亞首都里加等歐洲國家重起爐灶。（路透檔、歐新社；本報合成）

2022/07/29 21:53

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，強制掃蕩至少200家俄國獨立媒體，在國內創造支持侵略的一言堂。然而，美國《華爾街日報》28日報導，TV Rain、iStories、新報（Novaya Gazeta）、Mediazona、Verstka等獨媒，陸續在拉脫維亞首都里加等歐洲國家重起爐灶，透過群眾集資、補助或轉戰主流網路平台等方式維繫營運，繼續設法向俄國國內傳播非官方資訊。

在對烏發動入侵後，克里姆林宮以防範資訊戰為由訂立新法，對散布「不實」資訊的媒體祭出最高15年徒刑等刑罰，造成數百名記者流亡海外，已有12人被控違法，還有3人被未審先押。另有數十家獨媒不得不停止運作，或放棄報導戰事。

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2010年成立的俄國主要獨立電視頻道TV Rain，在被迫關閉4個月後，近日在里加重新開台。總編輯賈德科（Tikhon Dzyadko）親自主持一檔報導烏克蘭新聞和俄國逮捕行動的節目，直言「自己就在戰場上，工作就是讓大家儘可能早日回家」。

TV Rain靠著募資重生後，開始透過未遭俄國封鎖的YouTube營利，訂閱人數已突破330萬，還在阿姆斯特丹、巴黎等地設工作室。

調查新聞網站iStories在3月被官方貼上「不受歡迎組織」的標籤，與這類組織合作者恐面臨6年徒刑，令創辦人兼總編輯亞寧（Roman Anin）直呼記者只剩3個選擇：坐牢、閉嘴或離開國家做點什麼，而他決定轉移陣地到歐洲國家，惟礙於安全未能透露地點，目前營運仰賴補助，主要工作是與俄國境內記者暗中合作，揭露疑似犯下戰爭罪的俄軍身分。

俄國首屈一指的調查性報章新報已暫停運作，但4月起在里加設立「歐洲新報」，並於多個地點聘請逾50記者。總編輯馬汀諾夫（Kirill Martynov）表示，他們對尚未迷失在官方宣傳中的俄國讀者負有責任，必須讓他們知道自己並不孤單。

新報原總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）為去年度諾貝爾和平獎的共同得主，但俄國監管當局已訴請法院撤銷該報執照。

以立陶宛首都維爾紐斯為主要據地的Mediazona，持續派秘密記者前往俄國法院報導因批判戰爭而吃罪的案件，也依據公開情報統計戰死俄軍人數，指實際死亡人數是俄國國防部對外宣稱的3倍。

此外，4月底成立的新媒體Verstka，則在捷克布拉格、喬治亞第比利斯、維爾紐斯和俄國都派駐記者，持續記錄棄戰俄軍名單。

據報導，多家媒體選擇在里加重新出發，不僅出於當地通曉俄語人士多、地理上鄰近俄國，也因為當地政府敞開雙臂歡迎俄國記者。

外長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）認為，現在的情況好比冷戰時，美國之音、自由歐洲電台／自由電台和英國廣播公司等，努力向蘇聯發送外部客觀資訊。雖然俄國民調顯示8成俄人支持侵略，但政治分析家認為，支持者實際上僅略佔多數，這使林克維奇斯相信，長期下來不難拉攏這些民眾。

俄國主要獨立電視頻道TV Rain在被強制關台4個月後，上週在拉脫維亞里加重新開台。圖為該台原本在莫斯科的新聞中心。（路透檔案照）

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