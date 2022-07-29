烏克蘭炸毀赫爾松聯外橋樑 地區內反俄運動持續

烏克蘭軍隊近日展開反攻赫爾松的行動，昨天成功以海馬斯多管火箭系統炸毀俄佔赫爾松唯一的聯外橋樑。（美聯社）

2022/07/29 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍隊近日展開反攻赫爾松的行動，昨天成功以長程火箭炸毀俄佔赫爾松唯一的聯外橋樑。不過俄軍為因應戰事，目前正調動其部隊前往烏南地區，以抵抗烏克蘭軍隊的反攻。此外，赫爾松城內也傳出居民受到虐待，並持續有許多地下游擊隊正持續組織反抗行動。

稍早消息指出，根據英國《BBC》報導，烏克蘭從美國取得M142海馬斯多管火箭系統，在週二成功摧毀赫爾松聯繫佔領區的唯一橋樑。報導指出，赫爾松座落於聶伯河的西岸，俄羅斯須倚賴這座橋樑才能將補給運往這座城市，在政治意義上，赫爾松的陷落對贏得對烏戰爭十分重要。一旦赫爾松重新被烏克蘭奪回，這便會大幅壓縮俄羅斯宣稱這場戰爭勝利的操作空間。

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「目前莫斯科正盡力調動最大規模的部隊前往赫爾松」，烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫（Olesiy Danilov）表示。

而在赫爾松城內部，近日也傳出軍民受到俄軍鎮壓、被俄軍強行帶走進行施暴的消息。根據《人權觀察（Human Rights Watch）》指出，至少有42位赫爾松居民因故被消失，並且許多受害者向組織控訴，他們被俄軍強行打斷骨頭和牙齒，或者身上有瘀青甚至嚴重燒傷的情形。

許多地方居民也加入了游擊反抗運動。根據《烏克蘭獨立報》報導，反抗組織除了會潛入俄國在城內各行政中心，將俄羅斯旗幟拔除並換成烏克蘭旗幟，以此降低俄國軍方的士氣外，也接連策劃多起爆炸攻擊行動，造成俄國駐地官員死傷。

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