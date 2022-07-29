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    首批烏克蘭運糧船可望29日出航 相關SOP討論中

    烏克蘭與俄國是全球重要的麵粉出口國，聯合國人道事務與緊急援助負責人葛瑞菲斯於28日表示，首批從烏克蘭黑海港口出發的穀物運送，有望最早可於29日展開。（路透）

    烏克蘭與俄國是全球重要的麵粉出口國，聯合國人道事務與緊急援助負責人葛瑞菲斯於28日表示，首批從烏克蘭黑海港口出發的穀物運送，有望最早可於29日展開。（路透）

    2022/07/29 10:14

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰火延燒，上週22日烏俄雙方才在聯合國與土耳其的斡旋之下簽署運糧協議，期待能緩解全球每況愈下的糧食危機。聯合國人道事務與緊急援助負責人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）於28日表示，首批從烏克蘭黑海港口出發的穀物運送，有望最早可於29日展開，但他也警告，目前針對船隻安全通道的重要細節還在商議當中。

    根據路透 報導指出，葛瑞菲斯於28日對歐盟成員國的簡報中表示，這是烏俄雙方根據運糧協議所進行的繁複協商過程，因為如果缺乏嚴謹的標準作業程序（SOP）的話，那麼聯合國將無法有效管理安全的船運通道。

    葛瑞菲斯不諱言「魔鬼藏在細節之中」，在烏俄戰事膠著卻嚴重對立的情況之下，該協議的細節必須要能夠保證，管理貨品與船隻的航運公司、保險公司可以在不受到水雷或其他攻擊的威脅之下順利完成運糧的工作，即為戰時標準作業程序的重要性。

    葛瑞菲斯說：「這不僅僅只是一兩艘船準備出航的議題，而是這些船隻需要『安全地』運送貨物，也代表說我們必須明瞭什麼是明確的航運路線。」

    烏克蘭與俄國皆是全球重要的麵粉出口國，當烏俄衝突爆發之時，全球糧食因供不應求而價格上漲，除了衝擊到原物料成本以外，亦引發多國糧食危機，所以本次的運糧協議才在近期刻不容緩地展開並快速達成初步的共識。

    而聯合國方面對於運糧安全議題的關切也並非空穴來風，早在雙方於22日簽署協議後的24小時內，烏克蘭就指控俄國對其中一個主要的運糧出口點──奧德薩港（Odesa）──發射4枚巡弋飛彈，除了造成基礎設施的毀損以外，也導致人員受傷，因此該協議如何在安全的框架中主導運糧事宜，將會是烏俄戰事的另一項關注焦點。

    葛瑞菲斯強調，該運糧協議的重要性主要在於它的商業價值，但也不忘指出運糧的人道救援意涵，聯合國的世界糧食計劃署 （World Food Programme）會積極尋求購買烏克蘭穀物的機會，也會將貧窮國家的飢餓問題放在首位。

    針對近日即將展開的運糧行動，葛瑞菲斯表示，那些裝載糧食的船隻將受土耳其港口的聯合協調中心（Joint Coordination Center）檢查，確保他們沒有偷載違禁品或是武器，預計將在博斯普魯斯海峽（Bosphorus）的北部錨地（anchorage）設置檢查的程序，聯合協調中心也會時時刻刻關注離開烏克蘭的船隻是否有遵循協議進行。

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