美議員曝俄軍大量傷亡數 烏糧食有望29日出口（不斷更新）

美議員透露，俄軍傷亡數可能高達7.5萬。（路透）

2022/07/29 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間7月29日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

*聯合國人道事務與緊急援助負責人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）於28日表示，首批從烏克蘭黑海港口出發的穀物運送，有望最早可於29日展開，但他也警告，目前針對船隻安全通道的重要細節還在商議當中。

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*為應對俄國能源威脅，歐盟訂出天然氣需求削減15％目標。位於德國西北部的大城漢諾威，當地時間週三宣布能源節省措施，是國內主要城市首例，做法為關閉市立建築、休閒中心等場所的淋浴間和廁所熱水供應。

*美密西根州民主黨眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）透露，「我們被告知有超過7.5萬名俄軍陣亡或受傷，數量很可觀。」對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥，這項統計根本只是媒體臆測，而非美國官方實證。目前俄國官方的陣亡數字還停留在1351人。

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