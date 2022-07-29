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    與傷兵親切合影 澤倫斯基「趴趴走」探訪敖德薩

    烏克蘭總統澤倫斯基本日造訪了敖德薩地區的醫院，他與一名傷兵合影時擺出帥氣姿勢。（擷取自澤倫斯基官方臉書帳號Володимир Зеленський）

    烏克蘭總統澤倫斯基本日造訪了敖德薩地區的醫院，他與一名傷兵合影時擺出帥氣姿勢。（擷取自澤倫斯基官方臉書帳號Володимир Зеленський）

    2022/07/29 22:34

    〔即時新聞／綜合報導〕今（29）日為俄羅斯入侵烏克蘭第156天。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本日並沒有坐鎮首都基輔（Kyiv），而是造訪了南部敖德薩地區（Odessa），他也探望當地一家醫院，向受傷的士兵們表達慰問。

    根據烏克蘭總統府發布的新聞稿，澤倫斯基與美國駐烏大使布林克（Bridget Brink）、英國大使西蒙斯（Melinda Simmons）、義大利大使札作（Pier Francesco Zazo）、加拿大大使佳拉薩（Larisa Galadza）以及德國大使菲爾德胡森（Anka Feldhusen）等一眾外國代表一同訪問了敖德薩州的切爾諾莫斯克港（Chornomorsk），海港正為了出口穀物忙碌著。

    澤倫斯基說，「第一艘貨船，這是戰事爆發以後首艘裝貨的船隻。這是一艘土耳其的貨船，代表港口已經開始運作。」

    澤倫斯基接著表示，烏克蘭方面已經準備妥當，目前只待聯合國（UN）以及土耳其通知，船隻就可鳴笛啟航，將糧食出口到世界各地。

    澤倫斯基後來還訪問了當地一家醫院，探視那些不幸在戰場上受傷的戰士，其中有部分是來自世界各國的志願參戰者；澤倫斯基與他們進行了互動，也祝他們早日康復。

    停靠在切爾諾莫斯克港的土耳其籍貨船POLARNET。（擷取自澤倫斯基官方臉書帳號Володимир Зеленський）

    停靠在切爾諾莫斯克港的土耳其籍貨船POLARNET。（擷取自澤倫斯基官方臉書帳號Володимир Зеленський）

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