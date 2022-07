北馬其頓宣布軍援烏克蘭 將捐贈前蘇聯主戰車

2022/07/29 22:11

〔即時新聞/綜合報導〕北馬其頓共和國今(29)日宣布,將捐贈一批前蘇聯時期的戰車予烏克蘭,協助烏克蘭抵抗俄羅斯人的入侵。

《路透》報導,北馬其頓國防部在聲明中指出,「考慮到情況發展以及烏克蘭國防部的需求,政府決定依據烏克蘭所需,將一定數量的戰車捐贈出去。」

北馬其頓國防部並沒有詳細說明計畫捐贈的戰車數量,但有提到這些戰車為1970到1980年代的蘇聯第三代主戰戰車,配有複合裝甲以及電腦射控系統,因此推測型號應為T-72,或是T-72的衍生系列。

#Ukraine: North Macedonia ???????? decided to donate its tanks to Ukraine - this was confirmed by the country's Ministry of Defense.

Macedonia possesses ~30 T-72A tanks, with at least 8 of them known to be currently being transported to Ukraine. pic.twitter.com/VhEHoff6gw