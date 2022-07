非烏難民不是人？ 聯合國籲請波蘭停止對難民雙重標準

2022/07/29 13:02

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄衝突的戰火未息,周邊歐洲國家容納了數以萬計的烏克蘭難民,其中位於東歐前線的波蘭更是首當其衝,據聯合國統計,波蘭總共收容了一百多萬名烏克蘭難民。然而,儘管波蘭對烏國難民伸出援手的舉動令人動容,卻也不禁讓人質疑波蘭是否也會平等對待「非烏難民」,聯合國人權特別程序組織(UN Special Procedures)於28日在推特上發文,籲請波蘭政府停止對難民差別待遇。

綜合外媒報導,聯合國移民人權的特別報告員莫拉萊斯(Felipe González Morales)於日前結束走訪波蘭與白俄羅斯邊境的13天視察行程,28日他將旅途中所見的人權議題彙整成一份完整的調查報告,除了論及因烏俄戰事延宕而惡化的難民危機以外,也討論了波蘭與白俄羅斯長久以來的邊境難民爭議。

在該份文件中,莫拉萊斯表示對波蘭當局和人民願意提供給百萬烏克蘭難民協助與庇護的行為感到讚許,但同時也強調,那些非烏克蘭裔的難民並沒有得到完善的保護與居住許可,甚至無法享有與烏裔難民同樣的法律保護地位。

這些非烏裔的難民大多數來自中東、亞洲或非洲,他們可能本來就在烏克蘭念書或是工作,但也同樣因為烏俄戰爭的爆發而被迫逃往波蘭,卻遭到波蘭當地政府對不同族裔的難民的差別待遇。

特別報告員莫拉萊斯指出:「我擔心這種雙重標準的行徑,會讓這些第三國的國民有受歧視的感覺。」

而早在烏克蘭難民大量湧入歐洲以前,波蘭於2021年中旬就已經面臨到白俄邊境的難民危機,當時波蘭政府在該區設立緊急區域,立起鐵牆阻礙與抵制運動;據估計,當時許多來自中東與阿富汗的難民因而在嚴寒的森林與沼澤中死去。

當時歐盟與波蘭指控白俄羅斯是在利用難民議題對歐洲進行報復,讓這些難民得以非法的手段進入歐洲。因為那時白俄總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)在一場極具爭議性的選舉中贏得總統大位,結果引來西方的制裁。對於利用難民來當作報復西方制裁的工具的指控,白俄當局則是強烈否認。

而對於聯合國人權特別程序組織的聲明,部分網友不買單,紛紛表達力挺波蘭:「這是他們自己的國家,波蘭可以高興讓誰進來就進來」、「我們(波蘭)已經收容兩百到四百萬之間的烏克蘭難民,這已經是我們最大的誠意了。如果沒有人要去照顧非洲難民,那這也是你們聯合國的職責。」

