烏克蘭約170萬人湧入波蘭 30萬難民塞爆華沙「瀕臨收容上限」

迄今已有約170萬烏克蘭難民湧入鄰國波蘭。（美聯社）

2022/03/16 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第21天，導致烏國目前已有280萬人大批逃出鄰國保命，而鄰國波蘭竭力收容烏國難民，估計高達約170萬名烏克蘭人抵波蘭，其中停留在首都華沙的難民約30萬人，短時間就增加了約20%人口量，對此華沙市長，「該市恐達容量上限」。

綜合外媒報導，迄今已有約170萬烏克蘭難民湧入鄰國波蘭，首都華沙市長恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）表示，目前首都華沙已有約30萬烏國難民，由於大量難民集中在華沙的中央車站，該市僅2週就贈加約20%人口量，他坦言「華沙瀕臨接收的上限」。

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恰斯科夫斯基表示，華沙需要來自國際支援，包括聯合國、歐盟等相關機構，一起建立援助系統，得以接待超過百萬難民，他強調，「烏克蘭前線人員正在努力奮戰，也象徵為西方世界而戰，因此我方必須盡力為烏國民眾提供一個安全的避風港」。

據悉，抵達華沙的難民，主要被安排在私人住宅和2個大型體育館，由於華沙幾近容量上限，現有大量的烏國難民集結在華沙的中央火車站，等待前往波蘭其他地區或城市的列車。

300,000 refugees have arrived in @warszawa since Russia attacked Ukraine on February 24. Our city remains the main destination for Ukrainian refugees. Situation is getting more and more difficult every day. Warsaw stands and will #StandWithUkraine. Support. Donate. pic.twitter.com/TsvxjZXEEB — Rafał Trzaskowski （@trzaskowski_） March 11, 2022

由於華沙已瀕臨收容上限，大量的烏國難民集結在華沙的中央火車站，等待前往波蘭其他地區的列車。（彭博）

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