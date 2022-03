烏克蘭約170萬人湧入波蘭 30萬難民塞爆華沙「瀕臨收容上限」

2022/03/16 14:23

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第21天,導致烏國目前已有280萬人大批逃出鄰國保命,而鄰國波蘭竭力收容烏國難民,估計高達約170萬名烏克蘭人抵波蘭,其中停留在首都華沙的難民約30萬人,短時間就增加了約20%人口量,對此華沙市長,「該市恐達容量上限」。

綜合外媒報導,迄今已有約170萬烏克蘭難民湧入鄰國波蘭,首都華沙市長恰斯科夫斯基(Rafal Trzaskowski)表示,目前首都華沙已有約30萬烏國難民,由於大量難民集中在華沙的中央車站,該市僅2週就贈加約20%人口量,他坦言「華沙瀕臨接收的上限」。

恰斯科夫斯基表示,華沙需要來自國際支援,包括聯合國、歐盟等相關機構,一起建立援助系統,得以接待超過百萬難民,他強調,「烏克蘭前線人員正在努力奮戰,也象徵為西方世界而戰,因此我方必須盡力為烏國民眾提供一個安全的避風港」。

據悉,抵達華沙的難民,主要被安排在私人住宅和2個大型體育館,由於華沙幾近容量上限,現有大量的烏國難民集結在華沙的中央火車站,等待前往波蘭其他地區或城市的列車。

300,000 refugees have arrived in @warszawa since Russia attacked Ukraine on February 24. Our city remains the main destination for Ukrainian refugees. Situation is getting more and more difficult every day. Warsaw stands and will #StandWithUkraine. Support. Donate. pic.twitter.com/TsvxjZXEEB